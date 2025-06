1/5 Jan Christen vor der zweiten Etappe der Tour de France. Das 20-jährige Rad-Talent gibt zu, nach seinem Sturz moralisch und körperlich angeschlagen zu sein. Foto: keystone-sda.ch

20-jähriger Christen erleidet Verletzungen an Bein, Ellbogen, Bauch und Nacken

Mathias Germann Reporter Sport

Er war die grosse Schweizer Hoffnung an der Tour de Suisse: Jan Christen (20). Oder ist er es immer noch? Sein Sturz bei der ersten Etappe hat ihn nicht nur viel Haut, sondern auch Vertrauen gekostet. «Ich bin moralisch gebrochen», sagt er vor dem Start der zweiten Etappe in Aarau AG.

Die Spuren des Unfalls sind nicht nur seelisch, sondern auch am Körper anzusehen – er hat Bandagen am Bein und am Ellbogen, dazu Kinesio-Tapes am Nacken. «Ich nehme jetzt Tag für Tag», so das Velo-Talent.

So kam es zum Sturz

Doch was ist bei seinem Sturz überhaupt passiert? Christen spricht (noch) nicht darüber. Silvan Dillier (35), ebenfalls Aargauer, Trainingskollege und Freund, meint: «Anscheinend ist jemand vor Jan durchgefahren und hat sein Vorderrad mitgenommen. Jan ist schwer gestürzt und mein Teamkollege Henri Uhlig auch noch über ihn. Mega unglücklich. So einen Start in die Tour de Suisse wünscht man keinem.»

Auf den TV-Bildern war danach zu sehen, wie der Routinier Christen gut zuredete. Was hat er ihm gesagt? «Jan wollte aussteigen. Da habe ich versucht, ihm Mut zu machen.» Christen habe gemeint, dass für ihn die Tour fertig sei – die Aufgabe stand bevor. «Aber fertig ist erst, wenn wirklich fertig ist. Das habe ich ihm gesagt. Schön, dass er bis ins Ziel durchhalten konnte», so Dillier.

«Kommende Nächte werden schwer»

Die Frage ist nun: Kann sich Christen, der sowohl Etappensiege als auch eine Top-Klassierung im Gesamtklassement anstrebte, sich überhaupt noch von seinen Blessuren erholen?

Dillier: «So Schürfwunden brennen brutal, mit Schweiss und Regen sowieso. Die kommenden Nächte werden für Jan sehr schwer. Ich hoffe, er kann die Motivation aufbringen, um weiterzufahren.»