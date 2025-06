1/7 Stefan Küng und Ehefrau Céline dürfen sich erneut auf ein Kind freuen. «Es wird wieder ein Bub», verrät der Velo-Profi. Foto: Thomas Meier

Mathias Germann Reporter Sport

Was für eine schöne Nachricht von der Tour de Suisse! Gut ein Jahr, nachdem Rad-Ass Stefan Küng (31) und seine Ehefrau Céline ihr zweites Kind wegen einer Fehlgeburt verloren haben, ist sie erneut schwanger. «Im ersten Teil ihrer Schwangerschaft hatten wir schon auch Angst. Aber alle Tests verliefen bislang gut und das ist überhaupt kein Thema mehr. Wir freuen uns riesig», so der 31-Jährige.

Läuft alles nach Plan, wird Küngs Sohn Noé kurz nach seinem Geburtstag – er wird in einer Woche drei Jahre alt – schon bald nicht mehr allein sein. «Es wird erneut ein Bub. Und den Namen haben wir auch schon», so Küng strahlend – verraten will er diesen aber nicht.

Nun stellt sich die Frage: Was, wenn der Nachwuchs während der Tour de France (5. bis 27. Juli) zur Welt kommt? Immerhin ist Küng bei seinem französischen Team Groupama-FDJ eine der wichtigsten Stützen. «Es ist tatsächlich so, dass der Termin in diese Zeit fällt. Ich habe den Verantwortlichen dies schon im Dezember mitgeteilt und gesagt, dass sobald die ersten Anzeichen bei Céline da sind, ich nach Hause fahren würde», so der Thurgauer.

Es würde jetzt an ihnen liegen, ob sie das Risiko, dass er Knall auf Fall heimreisen würde, eingehen wolle. Denn etwas ist klar: Einen Fahrer nachnominieren kann man nicht. Küng betont: «Ich bin Veloprofi und liebe und lebe für den Sport. Aber so etwas ist doch nochmals wichtiger. Das versteht das Team.

2:02 «Wäre weit gekommen»: Die verborgenen Talente des Stefan Küng

Wechsel zu Tudor? Küng hat noch lange nicht genug

Nicht nur im Privaten, sondern auch beruflich wird Küng schon bald eine grosse Veränderung erleben. «Ich habe dem Team gesagt, dass ich Ende Jahr gehen werde», sagt er. Damit geht eine lange Liaison zu Ende – seit 2019 fährt Küng für das Team von Marc Madiot. Nun freut er sich auf eine Luftveränderung.

Zieht es ihn dabei in die Heimat – genauer, zum Team Tudor seines früheren Idols Fabian Cancellara (44)? Die Indizien gehen in diese Richtung. Küng bleibt vage: «Vieles ist möglich.» Der Hintergrund der Geheimniskrämerei? Laut UCI-Regel dürfen Verträge bei Teamwechsel erst ab dem ersten August unterschrieben werden.

Und was sagt Tudor-CEO Raphael Meyer? «Wie wir immer wieder betonen, wenn ein Vertrag eines Schweizer Veloprofis irgendwo ausläuft, beschäftigen wir uns als Schweizer Team fast immer damit.»

Sicher ist: Küng wird so schnell nicht aufhören, er wird für mehrere Jahre unterschreiben. Küng schmunzelnd: «Meine Frau hat das Gefühl, dass ich sogar länger mache als bis 35! Aber das werden wir dann sehen.»

0:58 «Entweder oder» mit Rad-Küng: «Im Kloster hätten sie mich wohl rausgeworfen»