Immer begehrt, immer heiss geliebt: Die Gschänkli, die die Fans am Strassenrand gratis bekommen. Was gibt es diesmal?

1/5 Nicht nur Bidons: Die Fans an der Tour de Suisse dürfen sich auf täglich 30'000 Gschänkli freuen. Foto: Getty Images

Darum gehts Tour de Suisse verteilt Geschenke an Fans entlang der Strecke

FanConvoy sorgt für Stimmung und unvergessliche Erlebnisse während der Tour

Täglich werden 30'000 Give-aways bei Rennen der Frauen und Männer verteilt

Mathias Germann Reporter Sport

Was fasziniert die Kinder an der Tour de Suisse? Die Rennen, die Fahrer und das Ambiente – klar. Aber eben häufig auch die kleinen Gschänkli, die verteilt werden – Neudeutsch Give-aways genannt. In jeder Etappe, beim Rennen der Frauen und der Männer, werden 30’000 davon an die Zuschauerinnen und Zuschauer am Strassenrand verteilt. Das ist weniger als zur Tour-de-Suisse-Blütezeit in den 80ern und 90ern, aber immer noch ansprechend.

Doch was kann man abstauben? Es gibt kohlensäurehaltige Getränke, Stifte und Flaschenöffner, Gummibärchen, Velolampen, Turnbeutel, Läckerli und Velo-Werkzeug. Das ist nicht alles. Wem Sonne und Hitze zu schaffen machen, erhält Fächer und Chäppli. Und für den guten Tropfen am Abend werden Drop-Stops für Weinflaschen verteilt.

Entscheidend: Wer nicht an einem Start- oder Zielort ist, sollte etwa eine Stunde vor der Durchfahrt der Athleten bereit sein – dann fährt die Werbekolonne durch. Dafür lohnt es sich, auf der Homepage der Tour de Suisse die Marschtabellen mit den Durchfahrtszeiten zu studieren.

Die Sonntage bieten besonders viel

«Der FanConvoy sorgt nicht nur für Stimmung, sondern auch für unvergessliche Erlebnisse entlang der Strecke», sagt Anne Stahel, Head of Sales & Hospitality. Rund 20 Fahrzeuge, aus denen die Werbeartikel verteilt werden, stehen im Einsatz. «Die Fans sollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen und rechtzeitig bereitstehen, wenn der Tross vorbeizieht.»

Täglich gibt es bei der Tour de Suisse auch ein Kinderrennen auf der Zielgeraden oder in der Fan-Zone – jeder kann dabei mitmachen. Am 15. Juni in Küssnacht SZ und eine Woche später in Emmeten NW wird Kinderheld Globi sein eigenes Tour-de-Suisse-Buch signieren, dazu gibt es in der grossen Fan-Zone unter anderem einen Postenlauf.