Rad-Talent Jasmin Liechti (22) startet als Leaderin ihres Teams Nexetis in die Tour de Suisse. Doch wer ist die Quereinsteigerin mit dem grossen Motor eigentlich?

U23-Vizeweltmeisterin Liechti (22) arbeitete nebenbei in Pizzeria

1/11 Im Anflug! Jasmin Liechti ist eine der grössten Hoffnungen im Schweizer Frauen-Radsport. Bei der Tour de Suisse ist sie eine der Leaderinnen des Nexetis-Teams. Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts Junges Rad-Talent aus Burgdorf tankt Kraft bei Hund Viva

Vom OL-Wettkampf zum Radsport gewechselt, Zeitfahren als Spezialität

2024 gewann sie U23-Silber bei Heim-WM in Zürich – einst war OL-Star ihr Vorbild

Jasmin Liechti sitzt im Schlosshof von Burgdorf und zeigt in Richtung Zugbrücke am steinernen Tor. «Etwas weiter unten habe ich früher nebenbei in einer Pizzeria gekellnert. Hätte sie nicht geschlossen, würde ich heute wohl immer noch gelegentlich dort arbeiten», sagt die 22-Jährige. Und man fragt sich unweigerlich: Wie bitte?

Schliesslich ist Liechti nicht nur eines der grössten Rad-Talente der Schweiz und studiert auch noch Betriebswirtschaft. Wo würde sie auch dafür noch Zeit finden? «Es ist gut, neben dem Velofahren noch etwas anderes zu haben», sagt sie pragmatisch.

Liechti ist noch jung, steht aber mitten im Leben. Sie wohnt mit den Eltern und den zwei Geschwistern am Rand von Burgdorf. «Und mit Viva», ergänzt sie. Viva? Das ist der neunjährige Labradoodle – eine wichtige Energiequelle für sie, wenn sie zu Hause ist. «Weder als Kind noch als Jugendliche dachte ich daran, eines Tages Velofahrerin zu werden. Das hat sich einfach so ergeben», erzählt sie.

Tatsächlich hatte Liechti keine Poster von Rad-Stars wie Chris Froome, Marianne Vos oder Peter Sagan im Zimmer hängen, sondern eines von Simone Niggli-Luder (47). Die 23-fache Orientierungslauf-Weltmeisterin stammt auch aus Burgdorf und war Liechtis grosses Vorbild. Sie selbst bestritt lange OL-Wettkämpfe. «Doch irgendwann erfüllte mich das nicht mehr. Und Corona legte vieles lahm. Also stieg ich aufs Velofahren um.»

«Liebe auf den ersten Blick»

Liechti klopfte beim RV Ersigen, dem Klub von Rad-Ass Marlen Reusser (33), an und merkte sofort: «Ich habe Power in den Beinen.» Vor allem das Zeitfahren reizte sie, eine entsprechende Maschine fehlte aber noch. «Bis ich im Internet auf Tutti ein gebrauchtes Velo für 6000 Stutz gefunden habe – zum halben Neupreis. Genau dafür hatte ich jahrelang gespart.» Gesagt, gekauft, Traum erfüllt.

Während viele Monate oder Jahre brauchen, um sich auf einem Zeitfahrvelo wohlzufühlen, war es bei Liechti «Liebe auf den ersten Blick», wie sie es formuliert. 2022 donnerte sie bei ihrem erst zweiten Rennen – der Schweizer Meisterschaft – mit Platz 3 auf das U23-Podest. Und letztes Jahr, bei der Heim-WM in Zürich, gewann sie in der U23-Kategorie Silber. «Da habe ich endgültig gemerkt, dass ich auf dem richtigen Weg bin», so Liechti.

Bei der Tour des Suisse ist Liechti eine der Leaderinnen im Schweizer Nexetis-Team. «Ich bin parat, habe aber Respekt vor den vielen Höhenmetern», sagt sie. Ein Zeitfahren steht nicht auf dem Programm. «Schade, vielleicht ja nächstes Jahr», sagt sie. Und: «Ich bleibe locker.»