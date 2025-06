1/2 Gino Mäder starb vor zwei Jahren. Er geht nicht vergessen. Foto: Daniel Cole

Darum gehts Mutter Sandra Mäder schreibt authentischen Brief an verstorbenen Sohn Gino

Tour de Suisse gedenkt Gino Mäder am Albula-Pass

Verein «rideforGino» wird am 19. Juni offiziell lanciert

Mathias Germann Reporter Sport

Der Brief von Sandra Mäder an ihren Sohn Gino geht unter die Haut. Sie schreibt ehrlich, offen, schonungslos zu sich selbst – schlicht authentisch. Dabei war ihr von Anfang an bewusst: «Wir sind nicht alleine, auch andere Eltern haben Kinder verloren. Aber sie waren halt in der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt wie er.»

Sandra Mäder verstellt sich nicht – sie spricht mit Leuten, die ein so brutales Schicksal wie sie erlebte, genau gleich wie mit allen anderen Menschen. Reden als Therapie.

Nicht alle sind so. Marc Hirschi beispielsweise. Er war ein Jugendfreund Mäders und wurde parallel zu ihm Profi. Hirschi ist eher introvertiert – das ist nicht schlecht, sondern anders. Er gab aber auch zu, nach dem Tod Mäders mental in ein Loch gefallen zu sein. «Ich denke immer wieder an Gino», sagt er.

Tour-Tross macht Halt am Albulapass

Es gibt keinen Schweizer Fahrer an der Tour de Suisse, dem es anders geht. Stefan Küng meint: «Ich bin seither nie mehr an der Stelle gewesen, wo Gino gestürzt ist. Aber ich bin mir sicher, dass ich, sobald es so weit ist, Hühnerhaut haben werde.»

Am 19. Juni wird der Tour-Tross tatsächlich vor der Etappe mit Start in La Punt GR am Albulapass haltmachen, um Mäders zu gedenken. Es wird auch die offizielle Lancierung des Vereins «rideforGino» sein, um dessen wohltätiges Engagement, das er schon während seiner Karriere hatte, weiterzuführen.