Der Schweizer Triumph bei der Tour de Suisse Women ist perfekt: Marlen Reusser gewinnt die letzte Etappe mit einem eindrücklichen Angriff in der Schlussphase und sichert sich damit auch den Gesamtsieg.

1/4 Marlen Reusser gewinnt zum zweiten Mal die Tour de Suisse der Frauen. Foto: Getty Images

Andrea Cattani Redaktor Sport

Alles sieht auf der vierten und letzten Etappe der Tour de Suisse Women nach einem absoluten Krimi auf den letzten Kilometern aus. Marlen Reusser, die Schweizer TdS-Leaderin und Hauptkonkurrentin Demi Vollering nehmen die letzten Kilometer gemeinsam in Angriff. Im Gesamtklassement trennen die beiden nach Bonifikationen im Rennen nur noch zwei Sekunden.

Doch zum erwarteten Hitchcock-Finale beim Start- und Zielort Küssnacht SZ kommt es nicht. Grund dafür ist eine unwiderstehliche Attacke von Reusser knapp zehn Kilometer vor dem Ziel. Ansatzlos geht die 33-jährige Bernerin in den Angriff. Die Holländerin Vollering? Sie ist kaum mehr zu einer Reaktion fähig und muss die Fahrerin in Gelb ziehen lassen.

Vollering erstmals bezwungen

Am Ende der Etappe fährt Reusser einen Vorsprung von 28 Sekunden auf ihre ehemalige Teamkollegin Vollering heraus. Im Gesamtklassement bedeutet das eine Lücke von sogar 36 Sekunden. Es ist damit der zweite Sieg an der Tour de Suisse nach ihrem ersten Triumph 2023.

Bei der diesjährigen Ausgabe konnte Reusser die erste und nun auch die vierte Etappe für sich entscheiden. Bemerkenswert: Reussers Widersacherin Vollering war vor der Tour de Suisse in diesem Jahr in Mehretappenrennen noch unbezwungen. In zwei Rundfahrten verwies sie Reusser jeweils auf den zweiten Platz.