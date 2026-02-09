Noch ein Treffer fehlt Stürmerin Hilary Knight, um einen neuen US-Torrekord an Olympia aufzustellen. Ihre Liebe, Eisschnellläuferin Brittany Bowe, könnte es nach ihrem Rennen knapp zum Duell gegen die Schweiz (ab 20.40 Uhr Liveticker) und dem grossen Moment schaffen.

Darum gehts Hilary Knight jagt gegen die Schweiz US-Torrekord heute bei Olympia

Partnerin Brittany Bowe könnte wegen eigenem Rennen Knights historisches Spiel verpassen

Knight sammelte 10 WM-Gold-, 1 Olympia-Gold- und viele weitere Medaillen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicole Vandenbrouck aus Mailand

Sie ist eine Ikone des Frauenhockeys und mit viel Edelmetall dekoriert: Hilary Knight, 36-jährig, und nach der letzten WM auch an diesem Olympia-Turnier Captain des US-Teams. Die 1,80-m-grosse Stürmerin hat schon alles gewonnen in ihrer Karriere. Ihre Medaillen-Sammlung zählt einmal Olympia-Gold, zehnmal WM-Gold, dreimal Olympia-Silber, fünfmal WM-Silber, unzählige Auszeichnungen als MVP sowie Spielerin des Jahres.

An ihren fünften Olympischen Spielen in Folge bekommt Knight nun in Mailand die Chance, nach den meisten Teilnahmen eine weitere Bestmarke zu setzen – heute Abend gegen die Schweiz. Ihr fehlt noch ein Treffer zum US-Torrekord an Olympia. Mit ihrem 14. Treffer am letzten Samstag gegen Finnland hat sie die Bestmarke der Ex-Spielerinnen Natalie Darwitz (42) und Katie King-Crowley (50) egalisiert.

Bowes Rennen auf der andere Seite Mailands

Den historischen Moment von Knight in der Mailänder Arena Santagiulia verpassen könnte ihre Lebenspartnerin Brittany Bowe. Die 37-Jährige steht nur wenige Stunden vor dem ersten Bully der US-Girls gegen die Schweiz selbst auf dem Eis: Für die Eisschnellläuferin gehts im Rho Speed Skating Stadium auf der anderen Seite der Stadt über 1000 m schon um Medaillen – als Vierte verpasst sie sie knapp.

Knight und Bowe lernen sich 2022 in Peking im olympischen Dorf kennen und lieben, sie nennen sich gerne das «Olympic power couple». «Sie fragte mich eines Tages, ob ich mit ihr spazieren gehen würde», erzählt US-Captain Knight auf der offiziellen Verbandsseite. «Das wurde zu unserer Routine. Wir sind nach dem Abendessen durchs Olympische Dorf spaziert und haben uns einfach unterhalten. Es war toll, in einer Blase zu leben und keine Ablenkungen von aussen zu haben.» Zur Abwechslung eine schöne Erinnerung an Olympia während der Corona-Pandemie. Das Paar lebt in Salt Lake City.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vor der Abreise nach Mailand sagt Bowe, die nach zwei Olympia-Bronze-Medaillen 2022 und 2018 endlich Gold will: «Meine Familie sichert sich schon Tickets für die Hockey-Spiele und Hilarys für die Speedskating-Wettkämpfe.» Verrät aber auch, dass Knight beim Kennenlernen nichts über Eisschnelllauf gewusst hat, das jedoch nachhole. «Das macht Olympia so besonders. Es bringt Sportler zusammen, deren Wege sich sonst nie gekreuzt hätten.»