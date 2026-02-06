Obwohl er zuletzt krank war, erzielt der Schweizer das einzige Tor bei der Devils-Niederlage. Auch Josi und Fiala verlieren – Moser feiert mit Tampa Bay einen Kantersieg.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die New Jersey Devils mit Jonas Siegenthaler, Timo Meier und Nico Hischier verlieren in der NHL am letzten Spieltag vor der Olympia-Pause 1:3 gegen die New York Islanders. Zwei Tore der Islanders in den letzten vier Minuten des Spiels entscheiden die Partie.

Das einzige Tor für die Devils erzielt Hischier im zweiten Drittel, zudem wird er hinter Bo Horvat zum zweitbesten Spieler der Partie ausgezeichnet. Und das, obwohl er am Mittwoch nicht mit dem Team trainiert hat. «Er erholt sich noch von einer Krankheit, wegen der er mehrere Kilos abgenommen hat», erklärt Trainer Sheldon Keefe nach dem Abschlusstraining gegenüber Medien vor Ort. Sein Einsatz für die Devils am Spieltag sei jedoch nie fraglich gewesen.

«Wir haben vieles gut gemacht, verlieren am Ende aber trotzdem erneut. Wir hätten einfach versuchen sollen, in die Verlängerung zu kommen», sagt Hischier nach der Niederlage. Insgesamt verbuchen die Devils zehn Torschüsse mehr als die Islanders.

Punkte-Serie der Preds reisst

Einen erfolgreicheren Abend erlebt Janis Moser. Mit den Tampa Bay Lightning gewinnt er 6:1 gegen die Florida Panthers – und das, obwohl die Panthers sechs Schüsse mehr auf das gegnerische Tor verzeichnen. Moser ist bei keinem der Treffer beteiligt.

Auch Roman Josi kann sich keine Skorerpunkte gutschreiben. Seine Nashville Predators unterliegen den Washington Capitals mit 2:4. «Wir haben viel kreiert», so Josi nach der Partie – für den sechsten Punktegewinn in Folge reicht es dem Team jedoch nicht.

Die vierte Niederlage im fünften Spiel erlebt Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings. Gegen die Vegas Golden Knights unterliegen die Gäste 1:4, alle fünf Treffer fallen im ersten Drittel. Goalie Akira Schmid kommt für die Golden Knights nicht zum Einsatz, Adin Hill geniesst den Vorzug. Der Kanadier zeigt während der Partie 32 Paraden.

