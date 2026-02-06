Gavin McKenna wird eigentlich als grosser Eishockey-Star der Zukunft gehandelt. Nun wurde das Talent aber offenbar in eine wüste Prügelei verwickelt – und riskiert damit eine vielversprechende Karriere.

Darum gehts Eishockeytalent Gavin McKenna (18) drohen 20 Jahre Haft wegen Körperverletzung

Opfer wurde im Gesicht verletzt und benötigte Operation

McKenna sollte dieses Jahr an erster Stelle im NHL-Draft gezogen werden

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Ein Eishockey-Skandal sorgt in Nordamerika gerade für dicke Schlagzeilen: Gavin McKenna (18), dem derzeit grössten Nachwuchstalent aus Kanada, droht eine lange Haftstrafe. Dabei hätte der Stürmer in diesem Sommer der Star des NHL-Drafts werden sollen.

Wie CNN berichtet, ist McKenna am 31. Januar 2026 in eine Prügelei auf dem College-Campus der Penn State University im US-Bundesstaat Pennsylvania geraten. Dort hat der Teenager demnach einen 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ihn dabei so verletzt, dass dieser eine Operation benötigte.

War es das mit dem Pick an erster Stelle?

Die Vorwürfe gegen McKenna sind happig: Anklage gegen ihn wird wegen einfacher Körperverletzung, Belästigung und ordnungswidrigem Verhalten erhoben. Laut Experten beläuft sich die Höchststrafe für solche Vergehen auf bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Damit scheint eine der vielversprechendsten Eishockey-Karrieren in Trümmern, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Der College-Spieler wäre eigentlich für den diesjährigen NHL-Draft berechtigt und galt allgemein als klarer Kandidat für den ersten, also wertvollsten Pick. In der laufenden Saison sammelte der Stürmer 32 Skorerpunkte in 24 Spielen für die Penn State University.

Der Draft findet am 26. und 27. Juni 2026 statt, McKennas erste Anhörung wurde auf den 11. Februar angesetzt.