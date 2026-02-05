Sowohl Josis Predators als auch Kurashevs Sharks verlieren trotz der Schweizer Tore. Als Sieger geht einzig Akira Schmid mit den Vegas Golden Knights vom Eis.

Darum gehts Roman Josi trifft bei Nashvilles 5:6-Heimniederlage gegen Minnesota Wild

Philipp Kurashev erzielt sein siebtes Saisontor, Sharks verlieren 2:4

Roman Josi (35) unterstreicht auch bei der 5:6-Heimniederlage nach Verlängerung der Nashville Predators gegen die Minnesota Wild seine gute Form. Der Berner Verteidiger schiesst in der 56. Minute das 5:5, nachdem er im Powerplay das 1:2 von Filip Forsberg (10.) vorbereitet hat.

Bei seinem elften Saisontreffer profitiert er davon, dass Minnesotas Stürmer Joel Eriksson Ek den Puck ins eigene Gehäuse ablenkt. Josi hat in den letzten drei Partien acht Skorerpunkte (zwei Tore) erzielt, total sind es 39.

Überragender Spieler der Partie ist aber Minnesotas Matt Boldy, der die ersten drei Treffer der Gäste erzielt und 46 Sekunden vor dem Ende der Overtime den Pass zum entscheidenden 6:5 von Jared Spurgeon spielt. Während die Wild den fünften Sieg in Folge feiern, verliert Nashville nach zwei Siegen wieder.

Auch Kurashev trifft und verliert

Philipp Kurashev (26) gleicht für die San Jose Sharks bei den Colorado Avalanche, dem aktuell besten Team der Liga, in seinem dritten Spiel nach einem Handbruch zum 2:2 aus. Der Berner Stürmer luchst Samuel Girard im eigenen Drittel den Puck ab, zieht allein auf Goalie Mackenzie Blackwood los und lässt sich diese Chance nicht entgehen.

Es ist für ihn das siebte Tor in der laufenden Meisterschaft. Dennoch setzt es für die Sharks mit 2:4 die vierte Niederlage hintereinander ab.

Kevin Fiala (29) musst sich trotz zweier Assists mit den Los Angeles Kings ebenfalls geschlagen geben, und zwar 2:4 bei den Seattle Kraken. Der Ostschweizer Stürmer kommt nun auf 40 Punkte (18 Tore), womit er von den Schweizern hinter Nico Hischier (27, 41 Skorerpunkte) die Nummer 2 in der Skorerliste ist.

Schmid gewinnt als einziger Schweizer

Akira Schmid (25) gewinnt mit den Vegas Golden Knights zu Hause gegen die Vancouver Canucks 5:2. Der Emmentaler Goalie pariert 21 Schüsse und wird zum drittbesten Spieler der Partie gekürt. Die Golden Knights beenden eine Serie von fünf Niederlagen.

Nino Niederreiter (33) verliert mit den Winnipeg Jets daheim gegen die Montreal Canadiens 1:5, Pius Suter (29) unterliegt mit den St. Louis Blues bei den Dallas Stars 4:5. Beide Schweizer bleiben ohne Skorerpunkt. Dallas, das seit dem 30. November ohne den verletzten Lian Bichsel (21) auskommen muss, gewinnt zum sechsten Mal in Folge.

