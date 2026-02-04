DE
Devils verlieren erneut
Mosers Tampa Bay marschiert weiter und weiter

Der Schweizer steht in der Verlängerung am Ursprung des entscheidenden Tores gegen Buffalo. Die New Jersey Devils mit Hischier, Meier und Siegenthaler verlieren gegen Columbus deutlich.
Janis Moser nimmt entscheidend Einfluss beim 4:3-Sieg nach Verlängerung der Tampa Bay Lightning gegen Buffalo. Die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio verlieren 0:3 gegen Columbus.

Das Spiel zwischen den Tampa Bay Lightning und den Buffalo Sabres an der Westküste Floridas wiegt hin und her. Nachdem das Heimteam eine Führung aus der Hand gibt und Mitte des letzten Drittels den Spielstand ausgleicht, geraten die Lightning fünf Minuten vor dem Ende erneut ins Hintertreffen. Darren Raddysh rettet sein Team mit seinem Treffer 26 Sekunden vor der dritten Sirene in die Verlängerung.

In dieser hat Janis Moser seinen Stock im entscheidenden Moment im Spiel. Der 25-jährige Bieler erkämpft sich den Puck hinter dem eigenen Tor und spielt die Scheibe zu Nikita Kutscherow. Dieser lanciert Jake Guentzel, der vor dem Tor cool bleibt und dem Heimteam den Sieg sichert. Mit dem vierten Sieg in Serie festigen die Lightning ihren Platz an der Spitze der Eastern Conference.

Devils verlieren erneut

Derweil verlieren die New Jersey Devils die Playoff-Plätze nach der vierten Niederlage aus den letzten fünf Spielen allmählich aus den Augen. Das Team mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler unterliegt den formstarken Columbus Blue Jackets vor Heimpublikum in einem eigentlich ausgeglichenen Spiel gleich mit 0:3, wobei sämtliche Tore im Schlussdrittel fallen.

Der Rückstand der Devils auf die Playoff-Plätze beträgt bereits neun Punkte. Ein Sieg gegen die New York Islanders vor der Olympia-Pause wäre enorm wichtig.

