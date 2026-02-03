Der Schweizer NHL-Star glänzt in der besten Liga der Welt mit vier Vorlagen. Die Predators gewinnen das Spiel gegen die Blues nach Vier-Tore-Rückstand noch mit 6:5. Für die weiteren NHL-Schweizer setzt es Niederlagen ab.

Während Roman Josi in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit einen Sieg feiert, verlieren drei weitere Schweizer mit ihren Teams.

Die Nashville Predators drehen in der NHL einen Vier-Tore-Rückstand und gewinnen 6:5 gegen die St. Louis Blues. Mitverantwortlich für diese Wende ist Roman Josi. Der Berner ist bei vier Toren einer der Assistgeber und wird für seine Leistung schliesslich als bester Spieler der Partie ausgezeichnet.

Die Aufholjagd von Nashville beginnt im zweiten Drittel. Nachdem die Predators das 2:5 erzielen, gelingt den Blues kein Treffer mehr. Damit punkten die Predators im vierten Spiel in Folge. Pius Suter bleibt bei den St. Louis Blues ohne Skorerpunkt.

Wie Josi als Assistgeber auszeichnen kann sich Philipp Kurashev. Dennoch unterliegen seine San Jose Sharks den Chicago Blackhawks deutlich 3:6.

Ebenfalls eine Niederlage einstecken müssen die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter. In der Verlängerung verliert die Mannschaft auswärts gegen die Dallas Stars 3:4. Während Niederreiter keine Skorerpunkte gelingen, fehlt Lian Bichsel bei den Stars weiter verletzt.