Ondrej Palat verlässt die New Jersey Devils per sofort in Richtung New York. Die Islanders leiten somit ihre Ambitionen auf den Stanley Cup ein, während New Jersey wieder vor einer enttäuschenden Saison steht.

In der besten Eishockeyliga der Welt kann es schnell gehen. Noch während sich die Schweizer NHL-Stars Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Timo Meier auf das Spiel gegen Nino Niederreiters Winnipeg Jets vorbereiten, orchestrieren die New Jersey Devils einen Trade (Transfer).

Der tschechische Flügelspieler und Assistenzcaptain, Ondrej Palat, wechselt per sofort zu den Divisonsrivalen New York Islanders. Gemäss Sportsnet.ca verabschiedete sich Palat eine Stunde vor Spielbeginn bei seinen Teamkameraden. Der Wechsel wurde während dem ersten Drittel des Spiels gegen Winnipeg im Stadion verkündet.

Medienberichten zufolge bezeichnete Nico Hischier die Situation in der Garderobe als sehr seltsam. «Ich bin irgendwie überrumpelt worden», erklärt er. Jonas Siegenthaler findet den Abgang traurig, betont aber: «Für ihn ist es eine neue Chance, und ich hoffe, dass er das Beste daraus macht.»

Devils bereiten sich auf schwierige Phase vor

Es ist bereits der zweite Trade, den die New York Islanders diese Woche tätigen. Am Montag verpflichteten die «Isles» den Verteidiger Carson Soucy von ihren Stadtrivalen, den New York Rangers. Gemäss Sportsnet.ca seien die beiden Verpflichtungen der Islanders ein klares Zeichen. Nach einer überraschend guten Saison – besonders aufgrund der Leistung des Rookie-Verteidigers Mattchew Schaefer – setzen sie die Weichen auf den Gewinn des Stanley Cup.

Nico Hischiers Devils hingegen liefern wieder eine enttäuschende Saison ab und befinden sich in der «Eastern Conference» mit der schlechtesten Tordifferenz in der unteren Tabellenhälfte.

Die «Swiss-Devils» bestreiten vor den Olympischen Winterspielen noch vier Spiele, unter anderem gegen die New York Islanders. Diese könnten für das Rennen um die letzten Playoffplätze wegweisend sein.