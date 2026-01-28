Niederreiter entscheidet Duell gegen «Swiss Devils»
Der Schweizer Stürmer schlägt mit Winnipeg das Schweizer Trio bei den New Jersey Devils. Auch Roman Josi trifft, verliert mit den Nashville Predators aber gegen die Boston Bruins.
Publiziert: 07:53 Uhr
|
Aktualisiert: 07:58 Uhr
