Winnipeg mit Torschütze Nino Niederreiter gewinnt in der NHL auch das zweite Duell der Saison gegen die New Jersey Devils, für die auch Nico Hischier trifft. Die Jets siegen auswärts 4:3.

Mit dem gleichen Ergebnis hat bereits die erste Partie vor gut zwei Wochen in Winnipeg geendet. Niederreiter hat damals beim 1:0 durch den Amerikaner den Stock im Spiel, nun bringt der Bündner seine Mannschaft mit seinem achten Tor in dieser Saison im zweiten Drittel vorentscheidend 4:1 in Front.

Hischier, gegenwärtig der eifrigste Schweizer Punktesammler in der Liga, vermag in der Schlussphase des dritten Abschnitts nur noch zum Endergebnis zu verkürzen. Die anderen zwei Schweizer im Team der Devils, Timo Meier und Jonas Siegenthaler, sind an keinem der drei Tore beteiligt.

New Jersey weist im Klassement der Eastern Conference derzeit fünf Punkte Rückstand auf einen Playoff-Platz aus, die Jets verbleiben als Viertletzte im Westen in den Niederungen der Rangliste.

Fiala mit Assist – Josi trifft und verliert

Zu den Gewinnern des Abends gehört auch Kevin Fiala. Die Los Angeles Kings mit dem St. Galler bezwingen die Detroit Red Wings auswärts 3:1 und haben weiterhin gute Karten, in der entscheidenden Phase der Meisterschaft dabei zu sein. Fiala ist einer der Vorbereiter des 2:0, das der Russe Andrej Kusmenko im dritten Drittel in Überzahl erzielt.

Roman Josi ist zum neunten Mal in der laufenden Saison Torschütze für Nashville. Gleichwohl verlieren die Predators bei den formstarken Boston Bruins 2:3 nach Verlängerung. Der Berner erzielt 35 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels in Überzahl den Anschlusstreffer zum 1:2. Der Amerikaner Nick Blankenburg, auch er ein Verteidiger, gleicht im dritten Abschnitt zum 2:2 aus. Die zusätzliche Spielzeit dauert lediglich 15 Sekunden. Der Tscheche David Pastrnak, in der internen Skorerwertung der Bruins die klare Nummer 1, trifft zur Entscheidung.

Nach der vierten Niederlage in den letzten fünf Spielen liegen die Predators in der Rangliste der Westen Conference vier Punkte hinter einem Playoff-Platz. Boston siegt in den vergangenen elf Partien zum neunten Mal.

Etwas aus dem Tritt geriaten auch die Vegas Golden Knights. Mit Akira Schmid im Tor verlier das Team aus Sunshine, Nevada, bei den Montreal Canadiens 2:3 nach Verlängerung. Auch die Golden Knights entschieden von den letzten fünf Spielen lediglich eines für sich. Davor hatten sie sieben Siege aneinandergereiht.

