«Kevin wurde erfolgreich operiert»
Fischer gibt Fiala-Update:«Kevin wurde erfolgreich operiert»

Nati-Star Kevin Fiala operiert
Gibt es noch Hoffnung für die Heim-WM?

Das Schicksal von Kevin Fiala erschüttert die Hockey-Nation. Auch im Hinblick auf die Heim-WM in drei Monaten.
Publiziert: vor 25 Minuten
Stephan Roth und Nicole Vandenbrouck

Der Schock war riesig, als Nati-Star Kevin Fiala (29) am letzten Freitag kurz vor Ende des Spiels gegen Kanada (1:5) mit Schmerzen auf dem Bauch liegenblieb, nachdem ihm 100-Kilo-Brocken Tom Wilson aufs linke Bein gefallen war.

Der kanadische Koloss Tom Wilson fiel Kevin Fiala auf das Bein.
Schnell war klar, dass die Olympischen Spiele für den Ostschweizer zu Ende sind. Inzwischen wurde er erfolgreich in Mailand operiert. Er werde den Rest der Regular Season der NHL verpassen. Dann werde der Fall erneut evaluiert, vermeldete sein Klub, die Los Angeles Kings.

Fiala musste abtransportiert werden.
Genauere Angaben über das exakte Ausmass seiner Verletzung wurden nicht publiziert, was Prognosen erschwert. Für Fachleute ist klar: Falls auch eine Verletzung im Bereich des Knöchels vorliegt, ist eine Teilnahme an der Heim-WM in Zürich und Freiburg in drei Monaten unmöglich.

Die Olympischen Spiele sind für Fiala gelaufen. Doch wie sieht es mit der Heim-WM im Mai aus?
Bei einem Schien- und Wadenbeinbruch ohne Komplikationen und Schaden am Knöchel dürfte Fiala sechs bis sieben Wochen das operierte Bein nicht mehr belasten. Dann könnte er Anfang April mit dem Aufbauprogramm loslegen, um den erheblichen Muskelverlust im Unter- sowie Oberschenkel zu kompensieren.

Würden die Kings Fiala freigeben?

So würden Fiala noch eineinhalb Monate bis zur Heim-WM bleiben. Das ist machbar, wenn man das denn unbedingt will. Zumal der begnadete Stürmer, der stets alles tat, um bei der Nati dabei zu sein, auch nicht zwingend schon in den ersten Spielen auf dem Eis stehen müsste und die Viertelfinals erst am 28. Mai anstehen. Es gab allerdings Spieler, die bereits weniger als neun Wochen nach einem Wadenbeinbruch ihr Comeback gaben.

«Nati auf Kurs – Kanada unschlagbar»
Fazit nach Olympia-Vorrunde:«Nati auf Kurs – Kanada unschlagbar»

Eine andere Frage ist, ob die Kings ihren Star, den sie 2022 mit einem 7-Jahresvertrag über 51,13 Millionen Dollar (39,4 Millionen Fr.) ausstatteten, für die Nati freigeben würden. Vor allem wenn sie die Playoffs verpassen sollten, hätten die Kalifornier wohl kein Interesse an einem überstürzten Comeback von Fiala.

Die Los Angeles Kings haben bekannt gegeben, dass Fiala den Rest der Regular Season verpassen wird.
Werde Olympia-Follower

Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.

Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dann auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.

