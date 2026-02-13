Fischer stellt für Kanada-Knüller Linien etwas um

Die Schweiz konnte drei der letzten fünf Duelle gegen Kanada für sich entscheiden, allerdings ist Kanada dabei bekanntlich jeweils nicht in der Bestbesetzung angetreten. Von den fünf bisherigen Olympia-Turnieren mit NHL-Beteiligung ging Kanada im Direktvergleich mit der Schweiz drei Mal als Sieger hervor. Die Kanadier gehen auch heute als klarer Favorit ins Spiel. Kann die Schweiz trotzdem punkten?
Geleitet wird die Partie vom Tschechen Jan Hribik und dem Kanadier Dan O'Rourke. Als Linesmen stehen Albert Ankerstjerne (Dänemark) und David Brisebois (Kanada) im Einsatz.
Bei Kanada steht heute Thompson im Tor, während Binnington einen spielfreien Tag erhält.
Ebenfalls nicht dabei sind Morrissey und Marchand. Theodore übernimmt den Abwehrplatz von Morrissey in der zweiten Linie, während Sanheim neu ins Team stösst und als siebter Verteidiger antritt. Jarvis nimmt den Platz von Marchand ein.
Eine geballte Ladung NHL-Power wartet heute auf die Schweiz.
Nati-Coach Patrick Fischer stellt seine Linien für den Knüller gegen Kanada etwas um. So wird in der 1. Linie der NHL-Angriff von Nico Hischier, Kevin Fiala und Timo Meier gestellt. Im Tor kommt heute auch NHL-Keeper Akira Schmid und nicht Routinier Leonardo Genoni zum Zug. Derweil Thürkauf mit Suter und Kurashev stürmen wird.
Das Schweizer Line-up:
1. Linie: Josi, Glauser – Hischier, Fiala, Meier
2. Linie: Kukan, Siegenthaler – Niederreiter, Malgin, Andrighetto
3. Linie: Marti, Moser – Kurashev, Thürkauf, Suter
4. Linie: Fora (7. Verteidiger) – Riat, Jäger, Bertschy
Dass Kanada nicht komplett unantastbar ist, zeigten gestern die Tschechen. Insbesondere in den ersten beiden Dritteln spielten sie auf Augenhöhe mit den Kanadiern und diese gingen erst Sekunden vor Ende des Startdrittels mit 1:0 in Führung. Kanada zeigte maximale Effizienz und konnte die Führung im zweiten Drittel trotz starker Leistung der Tschechen um zwei Tore ausbauen. Auch Torhüter Binnington zeigte zahlreiche gute Paraden und hielt die Null hinten fest. Nachdem das Spiel in den ersten zwei Dritteln mit hoher Intensität und viel physischer Präsenz ausgetragen wurden, kontrollierte Kanada das Schlussdrittel mit etwas weniger Intensität souverän und konnte die Führung nochmals um zwei Tore ausbauen. Kanada konnte das Spiel schlussendlich mit 5:0 gewinnen. Will die Schweiz gegen diesen Gegner heute punkten, muss alles stimmen, denn jede kleine Nachlässigkeit wird von Kanada gnadenlos gestraft.
Für den Coup gegen die Hockey-Macht darf sich das Team von Patrick Fischer auf lautstarke Unterstützung in der Halle in Mailand freuen. Ein paar sind sogar viel zu früh vors Stadion gereist und stehen dann vor verschlossenen Toren. «Wir haben eine Fanmeile erwartet», sagen zwei Schweizer leicht enttäuscht. Das fehlende Rahmenprogramm führt denn auch dazu, dass mancher Fan wieder abzieht. Bis zur Türöffnung rund zwei Stunden vor Puckdrop, versammelt sich dennoch eine rechte Gruppe.
Die Schweiz ist gestern stark ins erste Spiel des Turniers gestartet. Bereits nach weniger als 10 Sekunden hatte Kevin Fiala die Führung gegen Frankreich auf dem Stock, scheiterte aber an Torhüter Keller. Kurz darauf war dieser dann doch geschlagen, Riat sorgte 55 Sekunden nach Spielbeginn im Powerplay für das 1:0. In der vierten Minute erhöhte Moser mit einer tollen Einzelaktion direkt auf 2:0. Daraufhin schaltete die Schweiz zwischenzeitlich einen Gang zurück und konnte insbesondere im zweiten Drittel nicht mehr vollends überzeugen. Einerseits zeigten sich einige defensive Schwächen, welche Frankreich zwar nicht nutzen konnte, ein Team wie Kanada aber sicherlich schon und andererseits nahmen die Schweizer zu viele unnötige Strafen und brachten sich damit selbst in Bedrängnis. Diese Phase des Spiels wurde aber unter anderem dank dem stark haltenden Genoni schadlos überstanden und die Eidgenossen konnten im Schlussdrittel nochmals aufdrehen und die Führung durch zwei Tore von Timo Meier auf 4:0 ausbauen. Der Start ins Turnier ist also geglückt, die Leistung aber teilweise noch ausbaufähig. Kann sich die Schweiz heute nochmals steigern und dem Turnierfavoriten Kanada ein Schnippchen schlagen?
Drei Anzüge für ein Hallelujah! Diese Schweizer Fans machen auf dem Mailänder Domplatz jedenfalls eine gute Falle.
Die Schweiz ist in der starken Gruppe A mit Kanada, Tschechien und Frankreich. Sowohl die Schweiz als auch Kanada konnten ihr Eröffnungsspiel am gestrigen Donnerstag klar gewinnen. Die Schweiz setzte sich mit 4:0 gegen Aussenseiter Frankreich durch, Kanada gewann mit 5:0 gegen Tschechien. Die Tschechen setzten sich heute Nachmittag in der zweiten Runde gegen Frankreich durch und somit haben die Schweiz, Kanada und Tschechien aktuell alle jeweils drei Punkte auf dem Konto und das erwartet enge Rennen in der Gruppe A ist lanciert. Für die direkte Viertelfinalqualifikation muss die Schweiz also möglichst auch gegen den Turnierfavoriten Kanada punkten, bevor es am Sonntag ins abschliessende Duell mit Tschechien geht.
Zur Erinnerung, so ist der neue Modus an diesen Olympischen Spielen: Es gibt drei Gruppen mit jeweils vier Teams. Die drei Gruppenersten, sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Viertelfinals, welche am kommenden Mittwoch ausgetragen werden. Alle anderen Teams müssen den Umweg über die Viertelfinal-Qualifikation gehen, welche am Dienstag stattfinden. Erst dann scheiden die ersten Teams aus dem Turnier aus. Schafft die Schweiz die direkte Viertelfinalqualifikation, gibt es vor dem Viertelfinal zwei wertvolle spielfreie Tage. Der Umweg über die zusätzliche Qualifikationsrunde am Vortag des Viertelfinals, ist also möglichst zu vermeiden.