Fischer stellt für Kanada-Knüller Linien etwas um

Formstand Schweiz

Die Schweiz ist gestern stark ins erste Spiel des Turniers gestartet. Bereits nach weniger als 10 Sekunden hatte Kevin Fiala die Führung gegen Frankreich auf dem Stock, scheiterte aber an Torhüter Keller. Kurz darauf war dieser dann doch geschlagen, Riat sorgte 55 Sekunden nach Spielbeginn im Powerplay für das 1:0. In der vierten Minute erhöhte Moser mit einer tollen Einzelaktion direkt auf 2:0. Daraufhin schaltete die Schweiz zwischenzeitlich einen Gang zurück und konnte insbesondere im zweiten Drittel nicht mehr vollends überzeugen. Einerseits zeigten sich einige defensive Schwächen, welche Frankreich zwar nicht nutzen konnte, ein Team wie Kanada aber sicherlich schon und andererseits nahmen die Schweizer zu viele unnötige Strafen und brachten sich damit selbst in Bedrängnis. Diese Phase des Spiels wurde aber unter anderem dank dem stark haltenden Genoni schadlos überstanden und die Eidgenossen konnten im Schlussdrittel nochmals aufdrehen und die Führung durch zwei Tore von Timo Meier auf 4:0 ausbauen. Der Start ins Turnier ist also geglückt, die Leistung aber teilweise noch ausbaufähig. Kann sich die Schweiz heute nochmals steigern und dem Turnierfavoriten Kanada ein Schnippchen schlagen?