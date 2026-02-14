Kevin Fiala musste sich vor neun Jahren bereits am linken Bein operieren lassen. Bei einem fürchterlichen Crash in die Bande brach sich der damalige Nashville-Youngster den Oberschenkel. Im Spiel gegen Kanada verletzte sich der 29-Jährige gestern am Unterschenkel.

Nicole Vandenbrouck aus Mailand

Die Hockey-Schweiz und -Welt leidet mit Kevin Fiala, als er in den Schlussminuten des Knüllers gegen Kanadas Star-Truppe auf der Trage vom Eis gebracht werden muss. Bäuchlings, weil sich der Nati-Stürmer wohl so schwer verletzt hat. Zwei Stunden nach der 1:5-Niederlage meldet sich Swiss Ice Hockey mit einem Update aus dem Spital, wohin Fiala direkt nach dem Unfall gebracht worden ist. Olympia ist für den 29-Jährigen vorbei, er hat sich bei der Aktion an der Bande mit Tom Wilson am Unterschenkel verletzt.

Als Fiala nach der fatalen Szene auf dem Eis liegt und sich das linke Bein hält, weckt das schmerzhafte Erinnerungen. Bereits 2017 muss er nach einem fürchterlichen Crash in die Bande am selben Bein operiert werden, damals bricht er sich den Oberschenkelknochen. Der Erstrunden-Draft von 2014 spielt da noch für Nashville.

Es passiert in einem Playoff-Match gegen St. Louis: Fiala möchte aussen an Blues-Verteidiger Robert Bortuzzo vorbei, bremst etwas ab und prallt nach dem Zweikampf um die Scheibe mit etwas Druck des Kanadiers wuchtig und mit den Beinen voran in die Bande. Da windet er sich vor Schmerzen. Beim gestrigen Drama, so erzählt es Wilson nach dem Spiel «The Athletic», zeigt der wohl etwas unter Schock stehende NHL-Star keinerlei Regung: «Er ist ein harter Kerl, er hat nichts gesagt, nicht geschrien.»

2017 fällt Fiala für den Rest der Playoffs aus, nachdem der damals 20-Jährige in der ersten Runde zwei Treffer in fünf Partien verbucht hat. Doch in der folgenden Saison kehrt der Stürmer stark zurück und verpasst kein einziges Spiel mit Nashville. Und jetzt? Bei den strauchelnden Kings hinterlässt der Goalgetter eine Lücke, bei der Nati sowieso. Noch ist aber nichts Genaueres kommuniziert worden, wie lange sein Ausfall dauern könnte, wie schlimm seine Verletzung ist und ob er noch für die Heim-WM (15. bis 31. Mai) infrage kommt. Ein nächstes Update könnte am Nachmittag folgen.