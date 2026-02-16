Kings geben Diagnose und Ausfallzeit von Fiala bekannt

In den Schlussminuten im Olympia-Spiel gegen Kanada verletzt sich Kevin Fiala schwer. Er wird bäuchlings auf einer Trage abtransportiert und sofort ins Spital überführt. Dort wird der NHL-Star noch in der Nacht auf Samstag operiert.
Nati-Trainer Patrick Fischer gab am Samstag ein Gesundheitsupdate zu Fiala, verzichtete aber darauf, eine genauere Diagnose abzugeben. Das haben die LA Kings, der Arbeitgeber von Fiala, nun nachgeholt. Auf X schreiben die Kings: «Kevin Fiala wurde erfolgreich operiert, es ging darum, die Brüche in seinem linken Unterschenkel zu reparieren.»
Weiter geben die Kings auch Auskunft, wie lange der Ostschweizer ausfallen wird. «Kevin verpasst die restliche Regular Season. Vor den Playoffs wird man seinen Fitness-Zustand nochmals evaluieren.» Die letzten NHL-Spiele finden am 16. April statt.
Damit besteht für die Nati-Fans Hoffnung, dass der 29-Jährige bei der Heim-WM in Zürich und Freiburg wieder auf dem Eis stehen wird. Voraussetzung ist aber, dass Fiala dann wieder spielen kann und die Kings nicht in den Playoffs stehen. Die Schweiz bestreitet ihr erstes Spiel am 15. Mai in der Swiss Life Arena in Zürich gegen die USA.
