«Kevin wurde erfolgreich operiert»
0:33
Fischer gibt Fiala-Update:«Kevin wurde erfolgreich operiert»

Nach Horrorverletzung gegen Kanada
Kevin Fiala meldet sich aus dem Spitalbett

Für Kevin Fiala sind die Olympischen Spiele vorbei. Der Stürmer der LA Kings hat sich im Spiel gegen Kanada verletzt und musste operiert werden. Nun meldet er sich erstmals nach dem Unfall auf Social Media zu Wort.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Für Kevin Fiala sind die Olympsichen Spiele zu Ende.
Carlo Steiner

«Es ist nicht das Ende, das ich mir für meine ersten Olympischen Spiele vorgestellt habe», schreibt Kevin Fiala am Sonntagabend auf Instagram zu einem Bild, das ihn auf dem Spitalbett zeigt. Trotz der schwierigen Situation posiert Fiala mit dem Daumen nach oben. 

Der Ostschweizer bedankt sich für die Anteilnahme und die Unterstützung in diesem für ihn bitteren Moment. Seinem Team wünscht er viel Glück in den restlichen Spielen.

Fiala wurde nach seiner Verletzung am Unterschenkel direkt in Mailand operiert. Nach Möglichkeit will er noch im Turnierverlauf zur Mannschaft zurückkehren und sie bei den Spielen vor Ort unterstützen, erklärte Nati-Trainer Patrick Fischer. Nach dem 4:3-Sieg über Tschechien wird die Schweiz im Verlaufe des Sonntagabends seinen nächsten Gegner im Turnier erfahren.

