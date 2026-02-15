«Es ist nicht das Ende, das ich mir für meine ersten Olympischen Spiele vorgestellt habe», schreibt Kevin Fiala am Sonntagabend auf Instagram zu einem Bild, das ihn auf dem Spitalbett zeigt. Trotz der schwierigen Situation posiert Fiala mit dem Daumen nach oben.
Der Ostschweizer bedankt sich für die Anteilnahme und die Unterstützung in diesem für ihn bitteren Moment. Seinem Team wünscht er viel Glück in den restlichen Spielen.
Fiala wurde nach seiner Verletzung am Unterschenkel direkt in Mailand operiert. Nach Möglichkeit will er noch im Turnierverlauf zur Mannschaft zurückkehren und sie bei den Spielen vor Ort unterstützen, erklärte Nati-Trainer Patrick Fischer. Nach dem 4:3-Sieg über Tschechien wird die Schweiz im Verlaufe des Sonntagabends seinen nächsten Gegner im Turnier erfahren.