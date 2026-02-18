Er ist unser Mann für die grossen Spiele. Für Hockey-Fachleute aus Nordamerika ist es allerdings verwunderlich, dass der 38-jährige Leonardo Genoni mit Akira Schmid (25) einen jungen NHL-Goalie aussticht. Das katapultiert ihn ins internationale Rampenlicht.

Nati-Goalie Leonardo Genoni erlangt nach einer Story internationale Berühmtheit

Unzählige NHL-Journalisten wollen mit und über den WM-Silberhelden sprechen

Nicole Vandenbrouck aus Mailand

Die (Super-)Stars der NHL geben sich in Mailand die Ehre. Das rückt das Olympia-Turnier in Nordamerika in den Fokus. Der Tross der NHL-Medienleute verschiebt sich nach Europa. Rund 60 NHL-Journalisten – darunter solche, die nur auf einen Klub und dessen Spieler spezialisiert sind – verfolgen die Auftritte ihrer namhaftesten Akteure. Weil die verhältnismässig kleine Schweiz mit zehn NHL-Spielern aus acht verschiedenen Teams am Start ist, sind die Nati-Spiele sowie -Trainings rege besucht. Und Roman Josi, Nico Hischier und Co. die gefragten Gesprächspartner.

Vor dem Start des Olympia-Turniers hat es sich ein Journalist von «The Athletic», das zur renommierten «New York Times» gehört, zur Aufgabe gemacht, in den USA noch unbekannte Olympia-Spieler zu porträtieren. Seine Wahl fällt unter anderem auf Leonardo Genoni. Dessen herausragenden Karrierezahlen imponieren ihm und er fragt sich und ihn: «Wie kommt es, dass eine Ikone des Schweizer Eishockeys noch nie in die Nähe der NHL gekommen ist?» Genoni kontert humorvoll, dass er das nicht wisse, «da müssen Sie dort fragen». Und ergänzt: «Ich hatte nie die Möglichkeit. Aber darüber denke ich nicht nach.»

Nur lobende Worte von allen

Diese Story über unseren siebenfachen Meistergoalie und dreifachen WM-Silberhelden löst grosses Interesse aus bei den Fachleuten aus Übersee. Man kann beobachten, wie Genoni plötzlich vermehrt Interviews auf Englisch geben soll, sowie dabei wieder und wieder die Frage nach der NHL beantworten muss. Irgendwie scheint es unvorstellbar zu sein, dass ein 38-jähriger Torhüter mit Akira Schmid (25, Vegas Golden Knights) einen jungen, aufstrebenden NHL-Goalie aussticht an den Olympischen Spielen.

Darum wird auch Trainer Patrick Fischer zu Genoni befragt. Fischers Antwort: «Wenn Leo da ist, bringt er gute Leistungen.» Oder Devils-Captain Nico Hischier: «Er ist ohne Zweifel eine Schweizer Torhüterlegende, ein unglaublicher Goalie.» Und Devils-Verteidiger Jonas Siegenthaler: «Er hat während seiner gesamten Karriere bewiesen, dass er der beste Keeper des Landes ist.» Das einhellige Feedback, dass es sich bei Genoni um den Grössten handelt, hat die Neugier noch verstärkt. Es werden Posts über seine Statistiken abgesetzt, einer besagt, dass der Schweizer in der Olympia-Geschichte mit NHL-Beteiligung der älteste Torhüter ist, dem ein Shutout gelungen ist. Davon unbeeindruckt, doppelt Genoni gegen Italien noch mit einer sauberen Weste nach.

«Ich brauche diese Aufmerksamkeit nicht»

Und Genoni selbst? Wer den smarten aktuellen Schlussmann des EV Zug nicht kennt, wird sich fragen, ob das gestiegene Interesse aus dem Land der besten Liga eine späte Genugtuung und Anerkennung seiner Leistung für ihn ist. Wer ihn kennt, weiss: Es kümmert ihn nicht gross. Seine Antwort: «Ich brauche diese Aufmerksamkeit nicht. Deswegen spiele ich nicht Hockey. Sondern fürs Team.» Er schreibt sie einfach dem grösseren Interesse an Olympia, der grösseren Anzahl anwesender internationaler Journalisten «und meinem Alter» zu. Bestätigung genug ist sein Leistungsausweis.

Dieser ist auch stets die Antwort auf die Goalie-Frage, wenn man sie sich bei der Nati denn stellt. Seit einem Ausrutscher bei der WM 2023 in Riga und dem Flop von Robert Mayer beim 1:3-Viertelfinal-Out gegen Deutschland (autsch!) hat Trainer Fischer in K.o.-Spielen ausnahmslos auf Genoni gesetzt. Wie am Dienstag gegen Italien und wohl auch am Mittwoch im Viertelfinal gegen Finnland. Die Frage danach wird weder von Fischer noch Genoni konkret beantwortet.

Aber laut dem letztjährigen WM-MVP wird offen untereinander besprochen, wer der Keeper für das nächste Spiel werden soll. Ob er sich vor der Pflicht gegen Italien auch eine Pause hätte ausbedingen können vor der Kür gegen Finnland? «Ich habe noch nie Nein gesagt zu einem Spiel, wenn es mir offeriert wird.» Und das wird er auch nicht. Denn Genoni will spielen. Seine bekannte Einstellung zum Alter ist übrigens: «Es gibt keine alten und jungen Torhüter. Nur gute und schlechte.»