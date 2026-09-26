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OL-EM in Litauen
Gemischte Gefühle bei den Aebersold-Geschwistern

Jubel und Enttäuschung bei den OL-Geschwistern Aebersold. Fabian läuft über die Mitteldistanz zu Bronze, Simona verpasst ihre zweite Medaille an der EM in Litauen deutlich.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Fabian Aebersold läuft zu EM-Bronze über die Mitteldistanz. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Bronze für die Schweiz an der Orientierungslauf-EM in Litauen: Fabian Aebersold läuft nach Silber über die Langdistanz am Donnerstag am Samstag auch über die Mitteldistanz aufs Podest.

Es gewinnt mit grossem Abstand der Norweger Kasper Fosser, der knapp zwei Minuten schneller als Aebersold läuft. Platz zwei geht an den Schweden Anton Johansson. 

Aebersold muss für seine zweite EM-Medaille hart kämpfen: Hinter dem Berner läuft der Finne Olli Ojanaho mit nur elf Sekunden Rückstand auf den unbeliebten vierten Rang. 

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Schwester Simona enttäuscht

Bei den Frauen verpasst Fabians Schwester Simona Aebersold, die am Donnerstag ebenfalls zu Silber auf der Langdistanz gelaufen ist, überraschend die Medaillenränge. Am Ende belegt sie den für sie enttäuschenden sechsten Rang. 

Der Sieg geht an die Schwedin Hanna Lundberg vor der Norwegerin Pia Young Vik und der Finnin Venla Niemi.

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