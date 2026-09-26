Wer ist aktuell der beste Tennisspieler der Welt? Roger Federer hat sich festgelegt. Carlos Alcaraz sieht die Sache allerdings etwas anders und bringt Alexander Zverev ins Spiel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roger Federer nennt Jannik Sinner besten Spieler der Welt

Sinner gewann fünf Masters-1000-Turniere vor Knieverletzung

Weltrangliste: Sinner führt mit 11'500 Punkten trotz Spielpause

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Roger Federer (45) hat sich festgelegt: Für die Schweizer Tennis-Legende ist Jannik Sinner (25) derzeit der beste Spieler der Welt. «Ich würde sagen, vielleicht ist es sogar Sinner», sagte Federer im Gespräch mit TNT Sports.

Sein Argument ist vor allem die erste Saisonhälfte des Italieners. Sinner gewann die ersten fünf Masters-1000-Turniere des Jahres in Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid und Rom. «Bis zu seiner Verletzung hat er super gespielt. Wenn er angetreten ist, war er der Beste», sagt Federer.

Sinner führt die Weltrangliste weiterhin mit 11'500 Punkten an, obwohl er seit seinem Wimbledon-Triumph im Juli kein Match mehr bestritten hat. Eine Sehnenentzündung im rechten Knie zwingt ihn derzeit zur Pause. Auch beim Laver Cup in London vom 25. bis 27. September fehlt er.

Die Debatte um Zverev und Alcaraz

Federer lässt allerdings auch Carlos Alcaraz (23) nicht aussen vor. «Wenn Carlos in Top-Form ist, gibt es auch Argumente dafür, dass er der beste Spieler ist», sagt er. Und auch Alexander Zverev (29) bekommt vom 20-fachen Grand-Slam-Sieger viel Lob.

Zverev hat 2026 schliesslich Geschichte geschrieben: Er gewann mit den French Open und den US Open zwei Grand-Slam-Turniere und stand zudem im Wimbledon-Final. Beim US-Open-Final in New York bezwang er Ben Shelton in vier Sätzen.

Alcaraz sieht deshalb ebenfalls den Deutschen ganz vorne. «Er ist wahrscheinlich gerade der beste Spieler der Welt. Ihn an unserer Seite und in unserem Team zu haben, wird an diesem Wochenende grossartig», sagt der Spanier über seinen Teamkollegen beim Laver Cup.

Dort treffen Alcaraz und Zverev mit Team Europa in der O2-Arena auf Team World. Alcaraz steht am Freitag bereits im Einsatz, Zverev pausiert zum Auftakt. Für Federer bleibt die Frage trotzdem offen: «Es ist eine Debatte.»