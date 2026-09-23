Weronika Kudermetowa lüftet das Rätsel um ihre monatelange Tour-Auszeit: Die russische Tennisspielerin wird zum ersten Mal Mama! Die süssen Baby-News lösen auf Instagram eine Welle der Begeisterung aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Veronika Kudermetova (29) erwartet erstes Kind, verkündet sie via Instagram

Kudermetova pausiert seit Silvester 2026, zuletzt Erfolge im Einzel und Doppel

2025 gewann sie Wimbledon-Doppel mit Elise Mertens und zwei Einzeltitel

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Monatelang blieb es ruhig um Weronika Kudermetowa (29). Die russische Tennisspielerin, die sich nach einer Operation an Silvester für die gesamte bisherige Saison 2026 und plötzlich von den US Open zurückgezogen hatte, sorgt nun für eine freudige Überraschung. Auf Instagram macht die Weltranglisten-Neunte von einst öffentlich, dass sie und ihr Ehemann Sergei Demjochin (42) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Unter einem emotionalen Schwarz-Weiss-Insta-Post, der ihren bereits deutlichen Babybauch zeigt, schreibt Kudermetowa schlicht: «Warten auf ein Wunder». Demjochin ist nicht nur der Vater des Babys und ihr Ehemann, sondern seit vielen Jahren auch ihr Trainer an der Seitenlinie. Der frühere Profi trainierte vor Kudermetowa bereits die russische Legende Wera Swonarjowa (42) und führte sie bis in den Wimbledon-Final.

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Grosse Erfolge in Einzel und Doppel

Mit der Schwangerschaft lüftet Kudermetowa das Rätsel um ihr plötzliches Fehlen auf der WTA-Tour. Zuletzt stand sie im Herbst 2025 auf dem Platz und feierte dort grosse Erfolge. In ihrer Karriere sicherte sich die Rechtshänderin zwei Einzel-Titel auf der Tour, darunter das prestigeträchtige WTA-500-Turnier in Tokio.

Ihre grössten Triumphzüge feierte sie jedoch im Doppel: An der Seite der Belgierin Elise Mertens (30) gewann Kudermetowa 2025 den Titel in Wimbledon sowie die in Riad ausgetragenen WTA-Finals. Zudem stiess sie in beiden Disziplinen bis in die Top 10 der Weltrangliste vor.

Prominente Gratulationen aus der Schweiz

Die Reaktionen aus der Tenniswelt liessen nicht lange auf sich warten. Unter ihrem Social-Media-Beitrag feierten zahlreiche Tour-Kolleginnen das Familienglück. Besonders gross ist auch die Freude bei den Schweizer Tennis-Stars: Allen voran Belinda Bencic (29), die 2024 selbst erstmals Mutter geworden ist, gratulierte der werdenden Mama herzlich zu den Baby-News.

«So glücklich für euch», schrieb die Olympiasiegerin unter den Beitrag neben haufenweise Herz-Emojis. Auch weitere namhafte Kolleginnen wie Aryna Sabalenka (28) und Caroline Garcia (32) schlossen sich den Glückwünschen an.