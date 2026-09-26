In der letzten Saison hat sich Bruno Ogbus (20) zum Stammspieler in Freiburg gemausert. In dieser Spielzeit ist er bislang aber erst einmal zu einem Teileinsatz gekommen. Der Innenverteidiger möchte jetzt in der U21-Nati neuen Schwung holen.

Andri Bäggli Redaktor Sport

In der vergangenen Spielzeit begann der kometenhafte Aufstieg von Verteidiger Bruno Ogbus (20) bei Freiburg. Gemeinsam mit dem Nati-Juwel Johan Manzambi (20) startete er durch und etablierte sich – auch aufgrund von Verletzungen anderer Spieler – als Stammspieler im Breisgau.

Auch wenn der Zürcher im Europa-League-Final nicht gespielt hat, half er trotzdem mit, diesen zu erreichen. Entsprechend ist auch sein Marktwert explodiert. Gemäss «transfermarkt.ch» beläuft sich dieser auf über 14 Millionen Franken. Doch in dieser Saison harzt es bislang noch. Erst 12 Minuten stand er bislang auf dem Platz – in der Quali der Conference League gegen Motherwell.

Ogbus freut sich über Spielminuten

Obwohl Ogbus aktuell nicht viele Einsatzminuten sammelt, setzt U21-Nati-Trainer Alex Frei (47) auf den jungen Innenverteidiger. Beim 5:0-Sieg gegen Luxemburg in der EM-Quali spielt Ogbus durch. Nach dem Spiel spricht Blick mit dem 20-Jährigen über die Phase in Freiburg: «Ich weiss auch nicht, woran es liegt. Ich muss jetzt weiter an mir arbeiten, dranbleiben und dann bin ich überzeugt, dass meine Chance wieder kommen wird.»

Es sei immer schön, im Dress der Nati zu spielen. «Es hat mir gutgetan, wieder Spielminuten zu bekommen. Es hat Spass gemacht, einfach wieder Fussball zu spielen. Es ist ein guter Sieg und eine gute Mannschaftsleistung», so Ogbus.

Lob von Trainer Frei

Von Ogbus' Qualitäten ist auch U21-Nati-Trainer Frei überzeugt: «Bruno ist ein grossartiger Innenverteidiger. Stand heute hat er einfach ein bisschen Pech, dass Freiburg Dritter in der Tabelle ist.» Er sei im regelmässigen Austausch mit Freiburg-Coach Julian Schuster: «Ich weiss, was Julian von Ogbus hält.»

Es sei nicht so, dass Schuster ihm gesagt habe, dass Ogbus alle drei Spiele über 90 Minuten machen solle. «Aber ich bin ja auch nicht ganz doof. Je mehr er bei uns spielt, desto mehr hilft es ihm, im Spielrhythmus zu bleiben. Bruno hat solch eine Qualität, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er in Freiburg wieder in die Mannschaft kommt.»