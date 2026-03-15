DE
FR
Abonnieren

Winterthur – GC 27:35
GC entscheidet Kantons-Derby für sich

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Yellow Winterthur – GC Amicitia Zürich (27:35).
Publiziert: vor 40 Minuten
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL und SPL im März
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen