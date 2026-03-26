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Basel – Pfadi Winterthur 32:32
Basler Aufholjagd führt zu überraschendem Remis

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie RTV Basel – Pfadi Winterthur (32:32).
Publiziert: 01:17 Uhr
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