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Thun – Kriens-Luzern 31:43
Kriens baut gegen Wacker die Siegesserie eindrücklich aus

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Wacker Thun – HC Kriens-Luzern (31:43)
Publiziert: vor 15 Minuten
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