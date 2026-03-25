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Handball
QHL: Die Highlights der Partie Thun – Kriens-Luzern (31:43)
Thun – Kriens-Luzern 31:43
Kriens baut gegen Wacker die Siegesserie eindrücklich aus
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Wacker Thun – HC Kriens-Luzern (31:43)
Publiziert: vor 15 Minuten
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