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Winterthur – Suhr Aarau 34:27
Pfadi schlägt Aargauer ohne Probleme

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Pfadi Winterthur – HSC Suhr Aarau (34:27).
Publiziert: 14.03.2026 um 22:38 Uhr
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