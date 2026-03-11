DE
Wacker Thun – RTV 1879 36:38
Basel gewinnt überraschend Torfestival in Thun

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Wacker Thun – RTV 1879 Basel 36:38.
Publiziert: vor 57 Minuten
Aktualisiert: vor 56 Minuten
Handball-Highlights der QHL im März
