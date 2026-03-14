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Handball
QHL: Die Highlights der Partie Stäfa – BSV Bern 23:36
Stäfa – BSV Bern 23:36
Berner fügen Stäfa deutliche Heimklatsche zu
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Handball Stäfa – BSV Bern (23:36).
Publiziert: 14.03.2026 um 22:33 Uhr
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