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Stäfa – BSV Bern 23:36
Berner fügen Stäfa deutliche Heimklatsche zu

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Handball Stäfa – BSV Bern (23:36).
Publiziert: 14.03.2026 um 22:33 Uhr
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