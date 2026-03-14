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Kriens-Luzern – Kadetten 33:27
Nach Aus in Europa scheitern Kadetten auch im Topspiel

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – Kadetten Schaffhausen (33:27).
Publiziert: 14.03.2026 um 22:34 Uhr
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