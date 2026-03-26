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Bern – Schaffhausen 24:30
Kadetten trocknen Bern in der ersten Hälfte ab

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Bern – Kadetten Schaffhausen (24:30).
Publiziert: 01:20 Uhr
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