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Handball
QHL: Die Highlights der Partie Stäfa – St. Gallen (31:33)
Stäfa – St. Gallen 31:33
Schlusslicht Stäfa hält lange mit – verliert aber trotzdem
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Handball Stäfa – St. Otmar St. Gallen (31:33).
Publiziert: vor 59 Minuten
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