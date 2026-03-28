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Kriens-Luzern – RTV Basel 39:34
Siebter Sieg in Folge für die Luzerner

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – RTV 1879 Basel (39:34).
Publiziert: vor 10 Minuten
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