Dank England aus jedem Verband mindestens ein Land
Diese Nationen haben sich bereits für die WM 2026 qualifiziert

Im November steht die letzte Natipause wegen WM-Qualispielen an, die Schweiz trifft dabei auf Schweden und den Kosovo. Während die Nati ihr Ticket noch nicht auf sicher hat, sind 28 Länder bereits fix dabei.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Der amtierende Weltmeister Argentinien gewann die Gruppenphase in Südamerika klar und deutlich und steht an der WM 2026.
Darum gehts

  • Schweizer Nati bleibt auf Kurs für die WM-Qualifikation
  • 28 Nationen sind bereits für die WM 2026 qualifiziert
  • Europa erhält 16 Startplätze, die meisten aller Kontinente
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Schweizer Nati steuert zielsicher auf WM zu

Auf den perfekten Start in die diesjährige WM-Quali im September mit zwei Siegen aus zwei Spielen liess die Mannschaft von Nationaltrainer Murat Yakin einen weiteren Vollerfolg in Schweden folgen (2:0). Gegen Slowenien reichte es hingegen nur zu einem 0:0 und weil der Kosovo Schweden schlug, ist die vorzeitige Qualifikation noch nicht geschafft.

Dennoch verbleibt die Nati auch nach der zweiten Länderspielpause der laufenden Saison auf dem 1. Rang und hat weiter alles in den eigenen Füssen. Im November warten die beiden letzten Gruppenspiele gegen Schweden (15.11.) und den aktuellen Gruppenzweiten Kosovo (18.11.). Mit drei Punkten Vorsprung befindet sich die Nati in einer guten Ausgangslage und steht der WM-Qualifikation sehr nahe.

28 Nationen bereits qualifiziert, auch Uefa nun vertreten

KontinentAnzahl StartplätzeBereits qualifiziert
Europa16England
Afrika9 oder 10*Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Elfenbeinküste, Senegal, Südafrika
Asien und Australien8 oder 9*Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien
Südamerika6 oder 7*Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay
Nord- und Mittelamerika und Karibik6, 7 oder 8*Mexiko, Kanada, USA (alle Gastgeber)
Ozeanien1 oder 2*Neuseeland

* Die Anzahl Startplätze variiert aufgrund der internationalen Playoffs, über die zwei Tickets vergeben werden

Aus Europa nehmen am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier 16 Länder und damit so viele wie aus keinem anderen Kontinent teil. In der Gruppenphase werden zwölf Tickets an die jeweiligen Gruppensieger verteilt, weitere vier gibts in den darauffolgenden Playoffs. England hat sich als erstes und bislang einziges Uefa-Mitglied sein Ticket sichern können.

In Afrika, Asien und Australien sowie Südamerika ist die eigentliche Qualifikation beendet. Dennoch kann über die internationalen Playoffs maximal ein weiteres Land pro entsprechender Region hinzukommen. Von den total sechs Nationen, die an den Playoffs teilnehmen, stehen bislang Bolivien und Neukaledonien fest.

Aus Nord- und Mittelamerika und aus der Karibik sind einzig die drei Gastgeber Mexiko, Kanada und USA fix am Turnier dabei. Mindestens so viele kommen noch hinzu. Mit Neuseeland steht bereits ein Teilnehmer aus Ozeanien fest, maximal ein weiterer könnte folgen.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
6
10
2
Ukraine
Ukraine
4
1
7
3
Island
Island
4
2
4
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
-9
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
7
10
2
Ungarn
Ungarn
4
1
5
3
Irland
Irland
4
-1
4
4
Armenien
Armenien
4
-7
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
6
10
15
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
7
-10
4
5
Moldawien
Moldawien
6
-22
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
6
18
18
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
6
0
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
7
-12
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
