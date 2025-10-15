Im November steht die letzte Natipause wegen WM-Qualispielen an, die Schweiz trifft dabei auf Schweden und den Kosovo. Während die Nati ihr Ticket noch nicht auf sicher hat, sind 28 Länder bereits fix dabei.

Diese Nationen haben sich bereits für die WM 2026 qualifiziert

1/5 Der amtierende Weltmeister Argentinien gewann die Gruppenphase in Südamerika klar und deutlich und steht an der WM 2026. Foto: imago/Matthias Koch

Darum gehts Schweizer Nati bleibt auf Kurs für die WM-Qualifikation

28 Nationen sind bereits für die WM 2026 qualifiziert

Europa erhält 16 Startplätze, die meisten aller Kontinente

Schweizer Nati steuert zielsicher auf WM zu

Auf den perfekten Start in die diesjährige WM-Quali im September mit zwei Siegen aus zwei Spielen liess die Mannschaft von Nationaltrainer Murat Yakin einen weiteren Vollerfolg in Schweden folgen (2:0). Gegen Slowenien reichte es hingegen nur zu einem 0:0 und weil der Kosovo Schweden schlug, ist die vorzeitige Qualifikation noch nicht geschafft.

Dennoch verbleibt die Nati auch nach der zweiten Länderspielpause der laufenden Saison auf dem 1. Rang und hat weiter alles in den eigenen Füssen. Im November warten die beiden letzten Gruppenspiele gegen Schweden (15.11.) und den aktuellen Gruppenzweiten Kosovo (18.11.). Mit drei Punkten Vorsprung befindet sich die Nati in einer guten Ausgangslage und steht der WM-Qualifikation sehr nahe.

28 Nationen bereits qualifiziert, auch Uefa nun vertreten

Kontinent Anzahl Startplätze Bereits qualifiziert Europa 16 England Afrika 9 oder 10* Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Elfenbeinküste, Senegal, Südafrika Asien und Australien 8 oder 9* Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien Südamerika 6 oder 7* Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay Nord- und Mittelamerika und Karibik 6, 7 oder 8* Mexiko, Kanada, USA (alle Gastgeber) Ozeanien 1 oder 2* Neuseeland

* Die Anzahl Startplätze variiert aufgrund der internationalen Playoffs, über die zwei Tickets vergeben werden

Aus Europa nehmen am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier 16 Länder und damit so viele wie aus keinem anderen Kontinent teil. In der Gruppenphase werden zwölf Tickets an die jeweiligen Gruppensieger verteilt, weitere vier gibts in den darauffolgenden Playoffs. England hat sich als erstes und bislang einziges Uefa-Mitglied sein Ticket sichern können.

In Afrika, Asien und Australien sowie Südamerika ist die eigentliche Qualifikation beendet. Dennoch kann über die internationalen Playoffs maximal ein weiteres Land pro entsprechender Region hinzukommen. Von den total sechs Nationen, die an den Playoffs teilnehmen, stehen bislang Bolivien und Neukaledonien fest.

Aus Nord- und Mittelamerika und aus der Karibik sind einzig die drei Gastgeber Mexiko, Kanada und USA fix am Turnier dabei. Mindestens so viele kommen noch hinzu. Mit Neuseeland steht bereits ein Teilnehmer aus Ozeanien fest, maximal ein weiterer könnte folgen.