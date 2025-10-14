So qualifiziert sich die Nati für die WM 2026

Mit zehn Punkten aus vier Spielen und 9:0 Toren führt die Nati die Tabelle der Gruppe B in der europäischen WM-Quali souverän an. Einzig verbliebener Konkurrent im Kampf um den Gruppensieg und das direkte Ticket für die WM ist der Kosovo, der drei Punkte zurückliegt und noch in Slowenien antritt (15. November), bevor er zum Abschluss am 18. November die Nati in Pristina empfängt.
Die Nati qualifiziert sich als Gruppensieger für die WM ...
... wenn sie am 15. November gegen Schweden in Genf mehr Punkte holt als der Kosovo im Parallelspiel in Slowenien.
... wenn sie am 15. November gegen Schweden in Genf gleich viele Punkte holt wie der Kosovo im Parallelspiel in Slowenien und zum Abschluss in Pristina mit höchstens vier Toren Differenz verliert.
... wenn sie am 18. November in Pristina gegen den Kosovo mindestens ein Remis holt.
Platz zwei bereits auf sicher
Während der Kosovo auch noch von Slowenien (und auch Schweden) von Rang 2 verdrängt werden könnte, hat die Nati Platz 2 auf sicher und darf im schlechtesten Final in den Playoffs im nächsten März antreten, in dem sich 16 europäische Teams um vier zusätzliche WM-Tickets streiten. Haben am Ende zwei Teams die gleiche Punktzahl, zählt die bessere Tordifferenz.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
5
9
2
4
3
9
3
4
1
6
4
4
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
10
2
4
5
10
3
4
-3
3
4
4
-13
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
6
10
2
4
1
7
3
4
2
4
4
4
-9
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
19
16
2
6
6
13
3
7
-5
10
4
7
-5
3
5
6
-15
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
16
15
2
6
8
13
3
6
5
10
4
7
2
8
5
7
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
26
18
2
5
7
12
3
6
-1
9
4
6
-10
3
5
5
-22
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
15
14
2
7
9
13
3
6
3
10
4
7
-4
7
5
6
-23
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
13
15
2
6
3
11
3
5
-2
7
4
6
-4
5
5
6
-10
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
19
16
2
7
4
13
3
7
4
12
4
6
-9
6
5
6
-18
0