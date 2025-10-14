DE
«Wäre schön, wenn wir es vor Pristina klarmachen könnten»
Nati hat Kosovo im Hinterkopf:«Wäre schön, wenn wir es vor Pristina klarmachen könnten»

Einfache Rechnung gegen Kosovo
So qualifiziert sich die Nati für die WM 2026

Die Nati hat die erste Chance verpasst, sich für die WM im nächsten Sommer zu qualifizieren. Doch auch nach dem 0:0 in Slowenien ist die Ausgangslage in der Gruppe B vor den letzten zwei Spieltagen nach wie vor hervorragend.
Publiziert: vor 48 Minuten
Anhören
0:0 in Slowenien – die Schweizer Fussballnationalmannschaft steht nach vier WM-Qualifikationsspielen bei zehn Punkten.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Mit zehn Punkten aus vier Spielen und 9:0 Toren führt die Nati die Tabelle der Gruppe B in der europäischen WM-Quali souverän an. Einzig verbliebener Konkurrent im Kampf um den Gruppensieg und das direkte Ticket für die WM ist der Kosovo, der drei Punkte zurückliegt und noch in Slowenien antritt (15. November), bevor er zum Abschluss am 18. November die Nati in Pristina empfängt.

Die Nati qualifiziert sich als Gruppensieger für die WM ...

... wenn sie am 15. November gegen Schweden in Genf mehr Punkte holt als der Kosovo im Parallelspiel in Slowenien.

... wenn sie am 15. November gegen Schweden in Genf gleich viele Punkte holt wie der Kosovo im Parallelspiel in Slowenien und zum Abschluss in Pristina mit höchstens vier Toren Differenz verliert.

... wenn sie am 18. November in Pristina gegen den Kosovo mindestens ein Remis holt.

Platz zwei bereits auf sicher

Während der Kosovo auch noch von Slowenien (und auch Schweden) von Rang 2 verdrängt werden könnte, hat die Nati Platz 2 auf sicher und darf im schlechtesten Final in den Playoffs im nächsten März antreten, in dem sich 16 europäische Teams um vier zusätzliche WM-Tickets streiten. Haben am Ende zwei Teams die gleiche Punktzahl, zählt die bessere Tordifferenz.

Yakin über Slowenien-Taktik, Bajrami und Kosovo-Finale
Highlights aus der Nati-PK:Yakin über Slowenien-Taktik, Bajrami und Kosovo-Finale
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
6
10
2
Ukraine
Ukraine
4
1
7
3
Island
Island
4
2
4
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
-9
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Türkei
Türkei
3
0
6
3
Georgien
Georgien
3
0
3
4
Bulgarien
Bulgarien
3
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
3
7
9
2
Ungarn
Ungarn
3
1
4
3
Armenien
Armenien
3
-6
3
4
Irland
Irland
3
-2
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
5
7
12
3
Israel
Israel
6
-1
9
4
Estland
Estland
6
-10
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
5
-2
7
4
Lettland
Lettland
6
-4
5
5
Andorra
Andorra
6
-10
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
