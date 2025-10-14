So qualifiziert sich die Nati für die WM 2026

Die Nati hat die erste Chance verpasst, sich für die WM im nächsten Sommer zu qualifizieren. Doch auch nach dem 0:0 in Slowenien ist die Ausgangslage in der Gruppe B vor den letzten zwei Spieltagen nach wie vor hervorragend.

1/53 0:0 in Slowenien – die Schweizer Fussballnationalmannschaft steht nach vier WM-Qualifikationsspielen bei zehn Punkten. Foto: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Mit zehn Punkten aus vier Spielen und 9:0 Toren führt die Nati die Tabelle der Gruppe B in der europäischen WM-Quali souverän an. Einzig verbliebener Konkurrent im Kampf um den Gruppensieg und das direkte Ticket für die WM ist der Kosovo, der drei Punkte zurückliegt und noch in Slowenien antritt (15. November), bevor er zum Abschluss am 18. November die Nati in Pristina empfängt.

Die Nati qualifiziert sich als Gruppensieger für die WM ...

... wenn sie am 15. November gegen Schweden in Genf mehr Punkte holt als der Kosovo im Parallelspiel in Slowenien.

... wenn sie am 15. November gegen Schweden in Genf gleich viele Punkte holt wie der Kosovo im Parallelspiel in Slowenien und zum Abschluss in Pristina mit höchstens vier Toren Differenz verliert.

... wenn sie am 18. November in Pristina gegen den Kosovo mindestens ein Remis holt.

Platz zwei bereits auf sicher

Während der Kosovo auch noch von Slowenien (und auch Schweden) von Rang 2 verdrängt werden könnte, hat die Nati Platz 2 auf sicher und darf im schlechtesten Final in den Playoffs im nächsten März antreten, in dem sich 16 europäische Teams um vier zusätzliche WM-Tickets streiten. Haben am Ende zwei Teams die gleiche Punktzahl, zählt die bessere Tordifferenz.