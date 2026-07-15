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In Mexiko, Kanada und den USA ist die grösste WM der Geschichte in vollem Gang und liefert jede Menge Schlagzeilen. Nach den ausgetragenen Halbfinals stehen am Wochenende nun die zwei letzten Duelle an. Frankreich und England hoffen auf einen halbwegs versöhnlichen Turnierabschluss und kämpfen am Samstag um 23 Uhr um den 3. Platz. Keine 24 Stunden später steigt zwischen Spanien und Argentinien der Schlusspunkt dieser XXL-WM.
Bevorstehende Spiele der nächsten Tage
- Samstag, 18. Juli
23 Uhr: Frankreich – England (Spiel um Platz 3)
- Sonntag, 19. Juli
21 Uhr: Spanien – Argentinien (Final)
Resultate vergangener Spiele
- Donnerstag, 11. Juni
Mexiko – Südafrika (2:0)
- Freitag, 12. Juni
Südkorea – Tschechien (2:1)
Kanada – Bosnien und Herzegowina (1:1)
- Samstag, 13. Juni
USA – Paraguay (4:1)
🇨🇭Katar – Schweiz (1:1)
- Sonntag, 14. Juni
Brasilien – Marokko (1:1)
Haiti – Schottland (0:1)
Australien – Türkei (2:0)
Deutschland – Curaçao (7:1)
Niederlande – Japan (2:2)
- Montag, 15. Juni
Elfenbeinküste – Ecuador (1:0)
Schweden – Tunesien (5:1)
Spanien – Kap Verde (0:0)
Belgien – Ägypten (1:1)
Dienstag, 16. Juni
Saudi-Arabien – Uruguay (1:1)
Iran – Neuseeland (2:2)
Frankreich – Senegal (3:1)
Mittwoch, 17. Juni
Irak – Norwegen (1:4)
Argentinien – Algerien (3:0)
Österreich – Jordanien (3:1)
Portugal – DR Kongo (1:1)
England – Kroatien (4:2)
Donnerstag, 18. Juni
Ghana – Panama (1:0)
Usbekistan – Kolumbien (1:3)
Tschechien – Südafrika (1:1)
🇨🇭Schweiz – Bosnien-Herzegowina (4:1)
Freitag, 19. Juni
Kanada – Katar (6:0)
Mexiko – Südkorea (1:0)
USA – Australien (2:0)
- Samstag, 20. Juni
Schottland – Marokko (0:1)
Brasilien – Haiti (3:0)
Türkei – Paraguay (0:1)
Niederlande – Schweden (5:1)
Deutschland – Elfenbeinküste (2:1)
- Sonntag, 21. Juni
Ecuador – Curaçao (0:0)
Tunesien – Japan (0:4)
Spanien – Saudi-Arabien (4:0)
Belgien – Iran (0:0)
- Montag, 22. Juni
Uruguay – Kap Verde (2:2)
Neuseeland – Ägypten (1:3)
Argentinien – Österreich (2:0)
Frankreich – Irak (3:0)
Dienstag, 23. Juni
Norwegen – Senegal (3:2)
Jordanien – Algerien (1:2)
Portugal – Usbekistan (5:0)
England – Ghana (0:0)
Mittwoch, 24. Juni
Panama – Kroatien (0:1)
Kolumbien – DR Kongo (1:0)
🇨🇭Schweiz – Kanada (2:1)
Bosnien-Herzegowina – Katar (3:1)
- Donnerstag, 25. Juni
Marokko – Haiti (4:2)
Schottland – Brasilien (0:3)
Südafrika – Südkorea (1:0)
Tschechien – Mexiko (0:3)
Curaçao – Elfenbeinküste (0:2)
Ecuador – Deutschland (2:1)
- Freitag, 26. Juni
Tunesien – Niederlande (1:3)
Japan – Schweden (1:1)
Türkei – USA (3:2)
Paraguay – Australien (0:0)
Norwegen – Frankreich (1:4)
Senegal – Irak (5:0)
- Samstag, 27. Juni
Kap Verde – Saudi-Arabien (0:0)
Uruguay – Spanien (0:1)
Neuseeland – Belgien (1:5)
Ägypten – Iran (1:1)
Panama – England (0:2)
Kroatien – Ghana (2:1)
- Sonntag, 28. Juni
Kolumbien – Portugal (0:0)
DR Kongo – Usbekistan (3:1)
Algerien – Österreich (3:3)
Jordanien – Argentinien (1:3)
Südafrika – Kanada (0:1)
Montag, 29. Juni
Brasilien – Japan (2:1)
Deutschland – Paraguay (3:4 n.P.)
Dienstag, 30. Juni
Niederlande – Marokko (2:3 n.P.)
Elfenbeinküste – Norwegen (1:2)
Frankreich – Schweden (3:0)
Mittwoch, 1. Juli
Mexiko – Ecuador (2:0)
England – DR Kongo (2:1)
Belgien – Senegal (3:2)
- Donnerstag, 2. Juli
USA – Bosnien-Herzegowina (2:0)
Spanien – Österreich (3:0)
- Freitag, 3. Juli
Portugal – Kroatien (2:1)
🇨🇭Schweiz – Algerien (2:0)
Australien – Ägypten (2:4 n.P.)
- Samstag, 4. Juli
Argentinien – Kap Verde (3:2 n.V.)
Kolumbien – Ghana (1:0)
Kanada – Marokko (0:3)
Paraguay – Frankreich (0:1)
- Sonntag, 5. Juli
Brasilien – Norwegen (1:2)
- Montag, 6. Juli
Mexiko – England (2:3)
Portugal – Spanien (0:1)
- Dienstag, 7. Juli
USA – Belgien (1:4)
Argentinien – Ägypten (3:2)
🇨🇭Schweiz – Kolumbien (4:3 n.P.)
Donnerstag, 9. Juli
Frankreich – Marokko (2:0)
- Freitag, 10. Juli
Spanien – Belgien (2:1)
- Samstag, 11. Juli
Norwegen – England (1:2 n.V.)
- Sonntag, 12. Juli
🇨🇭Argentinien – Schweiz (3:1 n.V.)
Dienstag, 14. Juli
Frankreich – Spanien (0:2)
- Mittwoch, 15. Juli
England – Argentinien (1:2)
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