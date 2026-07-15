Frankreich und England mussten gegen Spanien und Argentinien bittere Halbfinal-Niederlagen verkraften. Am Samstag haben die beiden immerhin die Chance, ihre WM-Kampagne im Spiel um Platz 3 mit einem Sieg zu beenden. Einen Tag später gehts in New Jersey um die Krone.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

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In Mexiko, Kanada und den USA ist die grösste WM der Geschichte in vollem Gang und liefert jede Menge Schlagzeilen. Nach den ausgetragenen Halbfinals stehen am Wochenende nun die zwei letzten Duelle an. Frankreich und England hoffen auf einen halbwegs versöhnlichen Turnierabschluss und kämpfen am Samstag um 23 Uhr um den 3. Platz. Keine 24 Stunden später steigt zwischen Spanien und Argentinien der Schlusspunkt dieser XXL-WM.

Bevorstehende Spiele der nächsten Tage

Samstag, 18. Juli

23 Uhr: Frankreich – England (Spiel um Platz 3)

23 Uhr: Frankreich – England (Spiel um Platz 3) Sonntag, 19. Juli

21 Uhr: Spanien – Argentinien (Final)

Resultate vergangener Spiele