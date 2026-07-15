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Wer krönt sich zum Weltmeister?
Der Spielplan der WM 2026 mit Turnierbaum

Frankreich und England mussten gegen Spanien und Argentinien bittere Halbfinal-Niederlagen verkraften. Am Samstag haben die beiden immerhin die Chance, ihre WM-Kampagne im Spiel um Platz 3 mit einem Sieg zu beenden. Einen Tag später gehts in New Jersey um die Krone.
Publiziert: 15.07.2026 um 23:00 Uhr
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Aktualisiert: vor 46 Minuten
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Am Sonntag endet die grösste WM aller Zeiten.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Spielplan WM 2026 als PDF

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Download Spielplan WM 2026

In Mexiko, Kanada und den USA ist die grösste WM der Geschichte in vollem Gang und liefert jede Menge Schlagzeilen. Nach den ausgetragenen Halbfinals stehen am Wochenende nun die zwei letzten Duelle an. Frankreich und England hoffen auf einen halbwegs versöhnlichen Turnierabschluss und kämpfen am Samstag um 23 Uhr um den 3. Platz. Keine 24 Stunden später steigt zwischen Spanien und Argentinien der Schlusspunkt dieser XXL-WM.

Bevorstehende Spiele der nächsten Tage

  • Samstag, 18. Juli
    23 Uhr: Frankreich – England (Spiel um Platz 3)
  • Sonntag, 19. Juli
    21 Uhr: Spanien – Argentinien (Final)
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Resultate vergangener Spiele

  • Donnerstag, 11. Juni
    Mexiko – Südafrika (2:0)
  • Freitag, 12. Juni
    Südkorea – Tschechien (2:1)
    Kanada – Bosnien und Herzegowina (1:1)
  • Samstag, 13. Juni
    USA – Paraguay (4:1)
    🇨🇭Katar – Schweiz (1:1)
  • Sonntag, 14. Juni
    Brasilien – Marokko (1:1)
    Haiti – Schottland (0:1)
    Australien – Türkei (2:0)
    Deutschland – Curaçao (7:1)
    Niederlande – Japan (2:2)
  • Montag, 15. Juni
    Elfenbeinküste – Ecuador (1:0)
    Schweden – Tunesien (5:1)
    Spanien – Kap Verde (0:0)
    Belgien – Ägypten (1:1)

  • Dienstag, 16. Juni
    Saudi-Arabien – Uruguay (1:1)
    Iran – Neuseeland (2:2)
    Frankreich – Senegal (3:1)

  • Mittwoch, 17. Juni
    Irak – Norwegen (1:4)
    Argentinien – Algerien (3:0)
    Österreich – Jordanien (3:1)
    Portugal – DR Kongo (1:1)
    England – Kroatien (4:2)

  • Donnerstag, 18. Juni
    Ghana – Panama (1:0)
    Usbekistan – Kolumbien (1:3)
    Tschechien – Südafrika (1:1)
    🇨🇭Schweiz – Bosnien-Herzegowina (4:1)

  • Freitag, 19. Juni
    Kanada – Katar (6:0)
    Mexiko – Südkorea (1:0)
    USA – Australien (2:0)

  • Samstag, 20. Juni
    Schottland – Marokko (0:1)
    Brasilien – Haiti (3:0)
    Türkei – Paraguay (0:1)
    Niederlande – Schweden (5:1)
    Deutschland – Elfenbeinküste (2:1)
  • Sonntag, 21. Juni
    Ecuador – Curaçao (0:0)
    Tunesien – Japan (0:4)
    Spanien – Saudi-Arabien (4:0)
    Belgien – Iran (0:0)
  • Montag, 22. Juni
    Uruguay – Kap Verde (2:2)
    Neuseeland – Ägypten (1:3)
    Argentinien – Österreich (2:0)
    Frankreich – Irak (3:0)

  • Dienstag, 23. Juni
    Norwegen – Senegal (3:2)
    Jordanien – Algerien (1:2)
    Portugal – Usbekistan (5:0)
    England – Ghana (0:0)

  • Mittwoch, 24. Juni
    Panama – Kroatien (0:1)
    Kolumbien – DR Kongo (1:0)
    🇨🇭Schweiz – Kanada (2:1)
    Bosnien-Herzegowina – Katar (3:1)

  • Donnerstag, 25. Juni
    Marokko – Haiti (4:2)
    Schottland – Brasilien (0:3)
    Südafrika – Südkorea (1:0)
    Tschechien – Mexiko (0:3)
    Curaçao – Elfenbeinküste (0:2)
    Ecuador – Deutschland (2:1)
  • Freitag, 26. Juni
    Tunesien – Niederlande (1:3)
    Japan – Schweden (1:1)
    Türkei – USA (3:2)
    Paraguay – Australien (0:0)
    Norwegen – Frankreich (1:4)
    Senegal – Irak (5:0)
  • Samstag, 27. Juni
    Kap Verde – Saudi-Arabien (0:0)
    Uruguay – Spanien (0:1)
    Neuseeland – Belgien (1:5)
    Ägypten – Iran (1:1)
    Panama – England (0:2)
    Kroatien – Ghana (2:1)
  • Sonntag, 28. Juni
    Kolumbien – Portugal (0:0)
    DR Kongo – Usbekistan (3:1)
    Algerien – Österreich (3:3)
    Jordanien – Argentinien (1:3)
    Südafrika – Kanada (0:1)

  • Montag, 29. Juni
    Brasilien – Japan (2:1)
    Deutschland – Paraguay (3:4 n.P.)

  • Dienstag, 30. Juni
    Niederlande – Marokko (2:3 n.P.)
    Elfenbeinküste – Norwegen (1:2)
    Frankreich – Schweden (3:0)

  • Mittwoch, 1. Juli
    Mexiko – Ecuador (2:0)
    England – DR Kongo (2:1)
    Belgien – Senegal (3:2)

  • Donnerstag, 2. Juli
    USA – Bosnien-Herzegowina (2:0)
    Spanien – Österreich (3:0)
  • Freitag, 3. Juli
    Portugal – Kroatien (2:1)
    🇨🇭Schweiz – Algerien (2:0)
    Australien – Ägypten (2:4 n.P.)
  • Samstag, 4. Juli
    Argentinien – Kap Verde (3:2 n.V.)
    Kolumbien – Ghana (1:0)
    Kanada – Marokko (0:3)
    Paraguay – Frankreich (0:1)
  • Sonntag, 5. Juli
    Brasilien – Norwegen (1:2)
  • Montag, 6. Juli
    Mexiko – England (2:3)
    Portugal – Spanien (0:1)
  • Dienstag, 7. Juli
    USA – Belgien (1:4)
    Argentinien – Ägypten (3:2)
    🇨🇭Schweiz – Kolumbien (4:3 n.P.)

  • Donnerstag, 9. Juli
    Frankreich – Marokko (2:0)

  • Freitag, 10. Juli
    Spanien – Belgien (2:1)
  • Samstag, 11. Juli
    Norwegen – England (1:2 n.V.)
  • Sonntag, 12. Juli
    🇨🇭Argentinien – Schweiz (3:1 n.V.)

  • Dienstag, 14. Juli
    Frankreich – Spanien (0:2)

  • Mittwoch, 15. Juli
    England – Argentinien (1:2)
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