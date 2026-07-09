Schiri für WM-Viertelfinal bekannt
Die Nati duelliert sich in der Nacht auf Sonntag (3 Uhr) mit Argentinien um einen Platz im Halbfinal. Geleitet wird das Spiel von einem alten Bekannten aus Schweizer Sicht: João Pinheiro. Der 38-jährige Portugiese hat bereits die Partie gegen Bosnien Und Herzegowina in der Gruppenphase (4:1) gepfiffen. Für Pinheiro wird der Viertelfinal aber schon das dritte WM-Spiel sein, auch beim 1:0-Sieg der Kanadier gegen Südafrika im Sechzehntelfinal war er der Schiedsrichter. Er bringt zudem Erfahrung aus 15 Champions-League-Einsätzen und 191 Spielen in der höchsten portugiesischen Liga mit.
Bundespräsident Parmelin macht Nati-Fans heiss
Der Tag des Achtelfinals ist gekommen. Heute Abend kann die Nati erstmals seit 1954 wieder in ein WM-Viertelfinal einziehen. Der grossen Bedeutung der Partie ist sich auch Bundespräsident Guy Parmelin (66) bewusst. Nachdem er das Sechzehntelfinal gegen Algerien noch live in Vancouver verfolgt hatte, wird er diesmal aber nicht vor Ort sein.
Mitfiebern wird Parmelin trotzdem – allerdings aus Mexiko. In einem Instagram-Post ruft er die Schweizer Bevölkerung dazu auf, die Nati in Rot-Weiss zu unterstützen und Bilder in den sozialen Medien unter dem Hashtag #NatiChallenge zu teilen.
«Heute Abend um 22 Uhr schaut die Schweiz nicht nur zu – sie spielt mit ganzem Herzen. Macht es beim WM-Achtelfinale gegen Kolumbien wie ich hier in Mexiko: Tragt etwas Rot-Weisses und postet es mit #NatiChallenge. Lasst uns gemeinsam der 12. Mann sein. #HoppSchwiiz.»
Nur Cordoba fehlt bei Kolumbien
Bei Kolumbien sollte mit Ausnahme von Stürmer Jhon Cordoba, der mit einer Adduktorenverletzung ausfällt, alle Spieler zur Verfügung stehen. Trainer Jorge Lorenzo (60) bestätigte am Tag vor dem Duell gegen die Nati, dass in ihrem Camp eine Grippewelle grassiert habe. «Nun sind aber alle wieder fit», so der Argentinier. Laut kolumbianischen Medien sollen fünf Spieler an Grippesymptomen gelitten haben, unter anderen Captain James Rodriguez, der gegen Ghana (1:0) zur Pause ausgewechselt werden musste.
Aebischer und Jaquez drohen auszufallen
Bereits am Sonntag konnten Michael Aebischer und Luca Jaquez nur individuell und nicht mit dem Team trainieren. Auch das Abschlusstraining am Montagvormittag (Ortszeit) findet ohne den Mittelfeldspieler und den Verteidiger statt. Beide leiden an muskulären Problemen. Damit deutet vielen darauf hin, dass die beiden auch für den WM-Achtelfinal am Dienstag gegen Kolumbien Forfait geben müssen. Aebischer ist bislang in allen vier WM-Spielen zum Einsatz gekommen, zweimal stand er in der Startelf. Jaquez, der schon das Spiel gegen Algerien (2:0) verpasst hat, steht bei zwei Einsätzen.
Vargas’ Coiffeur-Gewohnheit
Vor dem Algerien-Spiel sind diverse Nati-Spieler beim Coiffeur gewesen, so auch Ruben Vargas (27). Für den Offensivspieler vom FC Sevilla allerdings nichts Aussergewöhnliches. «Ich schneide einmal die Woche die Haare, das ist normal geworden.» Ein Aberglaube sei nicht dabei. «Aber wir wissen, dass wir im Rampenlicht stehen, dann will man auch gut aussehen», so Vargas, der an dieser WM bereits zwei Tore erzielt hat. «Wenn der Frisör im Hotel ist und Zeit hat – warum nicht?»
Tami: «Es ist nicht einfach, gegen uns zu spielen»
Nach fünf WM-Achtelfinal-Niederlagen in Folge soll es am Dienstag gegen Kolumbien für die Nati nun endlich mit dem ersten Sieg in der Runde der letzten 16 an einer WM klappen. Pierluigi Tami (64) zeigt sich optimistisch vor dem Duell gegen Kolumbien: «Wir legen unsere ganze Energie in dieses Spiel rein. Wir glauben an unsere Stärken und wissen, dass es möglich ist. Aber wir müssen unsere beste Leistung abrufen und einen reifen Auftritt hinlegen.» Zwar sei es ein 50:50-Duell, schliesslich habe Kolumbien die Südamerika-Quali auf Platz 3 zwar hinter Argentinien, aber noch vor Brasilien abgeschlossen, so der abtretende Nati-Direktor. «Aber wir haben inzwischen sehr viel Erfahrung. Es ist nicht einfach, gegen uns zu spielen.»
Jaquez und Aebischer angeschlagen
Verteidiger Luca Jaquez und Mittelfeldspieler Michel Aebischer konnten am Samstag nicht mit der Mannschaft im National Soccer Development Centre in Vancouver trainieren. Die beiden leiden unter muskulären Problemen. Jaquez hatte bereits das Spiel gegen Algerien verletzt verpasst.
Hoher Besuch im Nati-Camp
Guy Parmelin, seine Frau und eine hochkarätige Wirtschaftsdelegation haben der Nati am Samstagmorgen im Teamhotel in Vancouver einen Besuch abgestattet. Dabei sprach der Bundespräsident in einer lockeren Runde mit Trainer Murat Yakin, Captain Granit Xhaka sowie Breel Embolo, Remo Freuler und Johan Manzambi. Parmelin war bereits am Donnerstag beim 2:0 gegen Algerien im Stadion BC Place zugegen.
Nati-Abschied aus San Diego
Nach 27 Tagen verabschiedet sich der gut 60-köpfige Nati-Tross am Dienstag aus seinem Basecamp in San Diego endgültig. Zum Abschied gibt es das obligate Gruppenfoto mit Spielern, Staff und Hotelangestellten. Bereits während seines Aufenthalts im Fairmont Grand in Del Mar beschenkte der SFV die Mitarbeiter des Hotels mit diversen Nati-Trikots.
Jaquez angeschlagen
Im letzten Training der Nati in der San Diego Jewish Academy fehlte am Dienstag Verteidiger Luca Jaquez (23) wegen muskulärer Probleme. Wieder mit dem Team auf dem Platz stand Silvan Widmer (33), der am Sonntag wegen leichter Hüftprobleme individuell trainiert hatte.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0