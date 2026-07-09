Bundespräsident Parmelin macht Nati-Fans heiss

Der Tag des Achtelfinals ist gekommen. Heute Abend kann die Nati erstmals seit 1954 wieder in ein WM-Viertelfinal einziehen. Der grossen Bedeutung der Partie ist sich auch Bundespräsident Guy Parmelin (66) bewusst. Nachdem er das Sechzehntelfinal gegen Algerien noch live in Vancouver verfolgt hatte, wird er diesmal aber nicht vor Ort sein.



Mitfiebern wird Parmelin trotzdem – allerdings aus Mexiko. In einem Instagram-Post ruft er die Schweizer Bevölkerung dazu auf, die Nati in Rot-Weiss zu unterstützen und Bilder in den sozialen Medien unter dem Hashtag #NatiChallenge zu teilen.



«Heute Abend um 22 Uhr schaut die Schweiz nicht nur zu – sie spielt mit ganzem Herzen. Macht es beim WM-Achtelfinale gegen Kolumbien wie ich hier in Mexiko: Tragt etwas Rot-Weisses und postet es mit #NatiChallenge. Lasst uns gemeinsam der 12. Mann sein. #HoppSchwiiz.»