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Nati-Newsticker zur WM
Schiri für Viertelfinal bekannt – gutes Omen für die Nati?

Die Schweiz will diesen Sommer an der Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko für Furore sorgen. Mit dem Nati-Newsticker bleibst du immer am Ball.
Publiziert: 09.07.2026 um 19:10 Uhr
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Aktualisiert: 07:44 Uhr
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09.07.2026, 19:10 Uhr

Schiri für WM-Viertelfinal bekannt

Die Nati duelliert sich in der Nacht auf Sonntag (3 Uhr) mit Argentinien um einen Platz im Halbfinal. Geleitet wird das Spiel von einem alten Bekannten aus Schweizer Sicht: João Pinheiro. Der 38-jährige Portugiese hat bereits die Partie gegen Bosnien Und Herzegowina in der Gruppenphase (4:1) gepfiffen. Für Pinheiro wird der Viertelfinal aber schon das dritte WM-Spiel sein, auch beim 1:0-Sieg der Kanadier gegen Südafrika im Sechzehntelfinal war er der Schiedsrichter. Er bringt zudem Erfahrung aus 15 Champions-League-Einsätzen und 191 Spielen in der höchsten portugiesischen Liga mit.

Nati-Captain Granit Xhaka kennt Schiedsrichter João Pinheiro schon aus dem Bosnien-Spiel.
Foto: TOTO MARTI
07.07.2026, 10:21 Uhr

Bundespräsident Parmelin macht Nati-Fans heiss

Der Tag des Achtelfinals ist gekommen. Heute Abend kann die Nati erstmals seit 1954 wieder in ein WM-Viertelfinal einziehen. Der grossen Bedeutung der Partie ist sich auch Bundespräsident Guy Parmelin (66) bewusst. Nachdem er das Sechzehntelfinal gegen Algerien noch live in Vancouver verfolgt hatte, wird er diesmal aber nicht vor Ort sein.

Mitfiebern wird Parmelin trotzdem – allerdings aus Mexiko. In einem Instagram-Post ruft er die Schweizer Bevölkerung dazu auf, die Nati in Rot-Weiss zu unterstützen und Bilder in den sozialen Medien unter dem Hashtag #NatiChallenge zu teilen.

«Heute Abend um 22 Uhr schaut die Schweiz nicht nur zu – sie spielt mit ganzem Herzen. Macht es beim WM-Achtelfinale gegen Kolumbien wie ich hier in Mexiko: Tragt etwas Rot-Weisses und postet es mit #NatiChallenge. Lasst uns gemeinsam der 12. Mann sein. #HoppSchwiiz.»

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07.07.2026, 05:39 Uhr

Nur Cordoba fehlt bei Kolumbien

Bei Kolumbien sollte mit Ausnahme von Stürmer Jhon Cordoba, der mit einer Adduktorenverletzung ausfällt, alle Spieler zur Verfügung stehen. Trainer Jorge Lorenzo (60) bestätigte am Tag vor dem Duell gegen die Nati, dass in ihrem Camp eine Grippewelle grassiert habe. «Nun sind aber alle wieder fit», so der Argentinier. Laut kolumbianischen Medien sollen fünf Spieler an Grippesymptomen gelitten haben, unter anderen Captain James Rodriguez, der gegen Ghana (1:0) zur Pause ausgewechselt werden musste.

Foto: IMAGO/Xinhua
05.07.2026, 19:38 Uhr

Aebischer und Jaquez drohen auszufallen

Bereits am Sonntag konnten Michael Aebischer und Luca Jaquez nur individuell und nicht mit dem Team trainieren. Auch das Abschlusstraining am Montagvormittag (Ortszeit) findet ohne den Mittelfeldspieler und den Verteidiger statt. Beide leiden an muskulären Problemen. Damit deutet vielen darauf hin, dass die beiden auch für den WM-Achtelfinal am Dienstag gegen Kolumbien Forfait geben müssen. Aebischer ist bislang in allen vier WM-Spielen zum Einsatz gekommen, zweimal stand er in der Startelf. Jaquez, der schon das Spiel gegen Algerien (2:0) verpasst hat, steht bei zwei Einsätzen.

Muss Michel Aebischer gegen Kolumbien pausieren?
Foto: Toto Marti
05.07.2026, 19:36 Uhr

Vargas’ Coiffeur-Gewohnheit

Vor dem Algerien-Spiel sind diverse Nati-Spieler beim Coiffeur gewesen, so auch Ruben Vargas (27). Für den Offensivspieler vom FC Sevilla allerdings nichts Aussergewöhnliches. «Ich schneide einmal die Woche die Haare, das ist normal geworden.» Ein Aberglaube sei nicht dabei. «Aber wir wissen, dass wir im Rampenlicht stehen, dann will man auch gut aussehen», so Vargas, der an dieser WM bereits zwei Tore erzielt hat. «Wenn der Frisör im Hotel ist und Zeit hat – warum nicht?»

Will im Rampenlicht gut aussehen: Ruben Vargas.
Foto: Toto Marti
04.07.2026, 21:39 Uhr

Tami: «Es ist nicht einfach, gegen uns zu spielen»

Nach fünf WM-Achtelfinal-Niederlagen in Folge soll es am Dienstag gegen Kolumbien für die Nati nun endlich mit dem ersten Sieg in der Runde der letzten 16 an einer WM klappen. Pierluigi Tami (64) zeigt sich optimistisch vor dem Duell gegen Kolumbien: «Wir legen unsere ganze Energie in dieses Spiel rein. Wir glauben an unsere Stärken und wissen, dass es möglich ist. Aber wir müssen unsere beste Leistung abrufen und einen reifen Auftritt hinlegen.» Zwar sei es ein 50:50-Duell, schliesslich habe Kolumbien die Südamerika-Quali auf Platz 3 zwar hinter Argentinien, aber noch vor Brasilien abgeschlossen, so der abtretende Nati-Direktor. «Aber wir haben inzwischen sehr viel Erfahrung. Es ist nicht einfach, gegen uns zu spielen.»

Pierluigi Tami blickt optimistisch auf den WM-Achtelfinal gegen Kolumbien.
Foto: Toto Marti
04.07.2026, 20:25 Uhr

Jaquez und Aebischer angeschlagen

Verteidiger Luca Jaquez und Mittelfeldspieler Michel Aebischer konnten am Samstag nicht mit der Mannschaft im National Soccer Development Centre in Vancouver trainieren. Die beiden leiden unter muskulären Problemen. Jaquez hatte bereits das Spiel gegen Algerien verletzt verpasst.

Michel Aebischer hat am Samstag nicht trainiert.
Foto: Toto Marti
04.07.2026, 20:24 Uhr

Hoher Besuch im Nati-Camp

Guy Parmelin, seine Frau und eine hochkarätige Wirtschaftsdelegation haben der Nati am Samstagmorgen im Teamhotel in Vancouver einen Besuch abgestattet. Dabei sprach der Bundespräsident in einer lockeren Runde mit Trainer Murat Yakin, Captain Granit Xhaka sowie Breel Embolo, Remo Freuler und Johan Manzambi. Parmelin war bereits am Donnerstag beim 2:0 gegen Algerien im Stadion BC Place zugegen.

Nati-Fan: Bundespräsident Guy Parmelin mit Murat Yakin im Stadion von Vancouver.
Foto: Toto Marti
30.06.2026, 21:28 Uhr

Nati-Abschied aus San Diego

Nach 27 Tagen verabschiedet sich der gut 60-köpfige Nati-Tross am Dienstag aus seinem Basecamp in San Diego endgültig. Zum Abschied gibt es das obligate Gruppenfoto mit Spielern, Staff und Hotelangestellten. Bereits während seines Aufenthalts im Fairmont Grand in Del Mar beschenkte der SFV die Mitarbeiter des Hotels mit diversen Nati-Trikots.

30.06.2026, 21:20 Uhr

Jaquez angeschlagen

Im letzten Training der Nati in der San Diego Jewish Academy fehlte am Dienstag Verteidiger Luca Jaquez (23) wegen muskulärer Probleme. Wieder mit dem Team auf dem Platz stand Silvan Widmer (33), der am Sonntag wegen leichter Hüftprobleme individuell trainiert hatte.

Jaquez plagen derzeit muskuläre Probleme.
Foto: TOTO MARTI
Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
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