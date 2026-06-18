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Wer kommt weiter?
So funktioniert der WM-Modus 2026

Der erste Spieltag an der grössten WM aller Zeiten ist bereits Geschichte und schon wird auf die erstmals mit Sechzehntelfinals ausgetragene K.O.-Phase geblickt. Wer kommt wie weiter? Kurz: Direktduelle werden wichtiger. So kommt die Nati in die Sechzehntelfinals.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
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Die Nati kämpft in Gruppe B ums Weiterkommen.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Gruppenphase endet am 28. Juni
  • Danach Sechzehntelfinals mit einigen Gruppendritten
  • 32 von 48 Nationen kommen weiter
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Am Donnerstagabend Schweizer Zeit bestreiten die ersten Nationen ihr zweites Gruppenspiel, womit die Rechnerei langsam aber sicher losgeht. Die Nati muss nach dem 1:1 gegen Katar liefern, hat mit Bosnien aber keinen einfachen Gegner vor der Brust. Damits was mit den Sechzehntelfinals wird, muss sie entweder Gruppenerste oder -zweite werden. Falls das nicht gelingt, könnte man sich auch als einer der besten acht Gruppendritten qualifizieren.

Was passiert bei Punktgleichheit innerhalb der Gruppe?

Anders als noch 2022 in Katar sind diesen Sommer die Direktbegegnungen erstes Kriterium bei Punktgleichheit. So zählen zuerst die Punkte, dann die bessere Tordifferenz und schliesslich die Anzahl erzielter Tore der betroffenen Teams. Sind es zwei, entscheidet das Ergebnis aus dem direkten Vergleich. Bei drei punktgleichen Mannschaften werden für jede Nation die beiden entsprechenden Spiele betrachtet. Schneidet ein Team besser oder schlechter ab, wird für die Bestimmung der beiden verbleibenden Länder wieder beim ersten Kriterium (Punkte) begonnen.

Kriterien bei Punktgleichheit innerhalb der Gruppe
  1. Punkte aus Direktbegegnungen
  2. Tordifferenz aus Direktbegegnungen
  3. Anzahl erzielter Tore aus Direktbegegnungen
  4. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
  5. Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen
  6. Strafpunkte aus allen Gruppenspielen
  7. Platzierung in der Fifa-Weltrangliste
  1. Punkte aus Direktbegegnungen
  2. Tordifferenz aus Direktbegegnungen
  3. Anzahl erzielter Tore aus Direktbegegnungen
  4. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
  5. Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen
  6. Strafpunkte aus allen Gruppenspielen
  7. Platzierung in der Fifa-Weltrangliste

Sollte dadurch keine Rangliste erstellt werden können, wird der Fokus auf alle Gruppenspiele ausgeweitet: Bessere Tordifferenz, meiste erzielte Tore und wenigste Strafpunkte von Spielern und Offiziellen. Wenn all das noch immer nicht reicht, um die vier Gruppengegner in der Tabelle zu platzieren, entscheidet als letzter Schritt die zuletzt veröffentlichte Fifa-Weltrangliste.

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Für acht beste Gruppendritte zählen alle Spiele

Weil an dieser WM nicht nur die Gruppenersten und -zweiten in die K.o.-Phase einziehen, sondern auch die acht bestplatzierten Länder auf Rang 3, kommts zum Vergleich über mehrere Gruppen hinweg. Dafür bestimmte die Fifa einen eigenen Schlüssel, der sich von Anfang an auf alle Gruppenspiele bezieht. Wichtigstes Kriterium ist die Anzahl Punkte, danach die Tordifferenz, meiste erzielte Treffer und wenigste Strafpunkte. Auch hier käme als allerletzter Schritt die Fifa-Weltrangliste zum Einsatz.

So kommen am Ende der Gruppenphase vom frühen Morgen des 28. Juni 32 von total 48 teilnehmenden Nationen eine Runde weiter. Die Regeln für die Sechzehntelfinals folgen dann dem bekannten Muster. 2 mal 15 Minuten Verlängerung bei Unentschieden nach 90 Minuten, danach Elfmeterschiessen mit anfänglich fünf Schützen. Ist die Begegnung nach dem zehnten Schuss nicht entschieden, gehts mit jeweils einem Spieler weiter.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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