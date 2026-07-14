Im Gigantenduell dieser WM trifft Frankreich auf Spanien. Die Franzosen bekommen es damit mit ihrem Angstgegner der letzten zwei Jahre zu tun. Während Lamine Yamal grosse Töne spuckt, üben sich die spanischen Medien in Demut.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frankreich trifft im WM-Halbfinal am Dienstag in Dallas auf Spanien

Spanien besiegte Frankreich bei EM 2024 und Nations League 2025

Spanischer Star Yamal (19): «Frankreich sollte vor uns Angst haben»

Björn Lindroos Redaktor Sport

Diese Franzosen haben die Fussball-Welt verzaubert. Les Bleus treten an der WM mit einer selten zuvor gesehenen Spielfreude auf und marschierten bisher durch das Turnier. Marchons, marchons bis in den Final?

Nicht so schnell. Der bisher härteste Test wartet jetzt auf das Star-Ensemble. Im Halbfinal treffen die Franzosen am Dienstag (21 Uhr Schweizer Zeit) auf Spanien. Und damit auf ihr Kryptonit.

Denn zuletzt behielt Spanien gegen Frankreich zweimal die Oberhand. Und brachte die Franzosen so um zwei Titel. An der EM 2024 in Deutschland trafen die zwei Topnationen ebenfalls im Halbfinal aufeinander.

Pas mal, dieser Yamal

Die Franzosen gingen zwar durch Randal Kolo Muani in Führung, Spanien drehte die Partie in München aber dank Toren von Lamine Yamal und Dani Olmo noch vor der Pause. «Pas mal, dieser Yamal», titelte Blick damals. Dank des 2:1-Siegs zog «La Furia Roja» in den EM-Final ein, wo sie England schlug und sich nach 1964, 2008 und 2012 zum vierten Mal zur besten Mannschaft Europas kürte.

Ein Jahr später das nächste Aufeinandertreffen. Wieder in Deutschland. Wieder in einem Halbfinal. Und auch in der Nations League setzte sich Spanien durch. In einem spektakulären Spiel gewann Spanien in Stuttgart 5:4. Nach 55 Minuten führte Spanien schon 4:0, das Comeback der Franzosen kam zu spät. Den Final verloren die Iberer dann gegen Portugal.

Kampfansage von Yamal

An der WM kommts jetzt zum dritten Halbfinal-Knüller in drei Jahren. Schaffen es die Franzosen nun endlich, ihren Angstgegner der letzten zwei Jahre zu knacken? Zumindest ist der Weltmeister von 2018 laut den Wettquoten der Favorit. Nach dem bisherigen Turnierverlauf auch keine Überraschung.

Bibbern die Spanier bereits vor dem französischen Super-Sturm um Kylian Mbappé, Michael Olise und Ousmane Dembélé? Im Gegenteil, sagt Spaniens Superstar Lamine Yamal (19). «Wenn jemand Angst haben sollte, dann sie. Wir haben sie in den vergangenen beiden Spielen besiegt», sagte er mit einem breiten Zahnspangenlächeln nach dem Sieg gegen Belgien (2:1).

Tour de France in Dallas

«Für mich sind wir die beiden besten Mannschaften dieser WM», führt Yamal aus. Dieses Spiel habe seit Beginn des Turniers jeder erwartet. Auch die spanischen Zeitungen sind sich der Stärke des Gegners bewusst und vergleichen ihn mit dessen höchstem Strassenpass: «Spanien muss einen Gipfel der höchsten Kategorie erklimmen, Frankreich ist wie der Tourmalet», schreibt die «Marca».

Tour de France in Dallas? Nicht ganz. Mit der Königsetappe kann die Partie aber dennoch verglichen werden. «Es wird ein fantastisches Spiel. Das wird der Final vor dem Final. Die zwei besten Teams im Turnier», sagt Trainer Luis de la Fuente (65). «Natürlich treffen wir auf einen ganz grossen Giganten des Fussballs, aber wir sind in der Lage, dieses Spiel zu gewinnen.»