Darum gehts
- Johan Manzambi wechselt für rund 60 Millionen Franken zu Aston Villa
- Granit Xhaka folgt auf Platz 2 mit seinem Transfer zu Arsenal
- Manuel Akanji ist in den Top 10 zweimal dabei
Johan Manzambi
Für schätzungsweise 60 Millionen Euro im Juli 2026 von Freiburg zu Aston Villa.
Granit Xhaka
Für 45 Millionen Euro im Sommer 2016 von Gladbach zu Arsenal. Absolvierte 297 Spiele für Arsenal und gewann mit den Gunners unter anderem zweimal den FA Cup.
Dan Ndoye
Für 40 Millionen Euro im Sommer 2025 von Bologna zu Nottingham Forest. Absolvierte bisher 37 Spiele für Nottingham.
Ardon Jashari
Für 36 Millionen Euro im Sommer 2025 von Brügge zu Milan. Absolvierte bisher 17 Spiele für Milan.
Breel Embolo
Für 26,5 Millionen Euro im Sommer 2016 von Basel zu Schalke. Absolvierte 61 Spiele für Schalke.
Manuel Akanji
Für 21,5 Millionen Euro im Winter 2018 von Basel zu Dortmund. Absolvierte 158 Spiele für Dortmund und gewann mit der Borussia 2021 den DFB-Pokal.
Denis Zakaria
Für 20 Millionen Euro im Sommer 2023 von Juventus zu Monaco. Absolvierte bisher 95 Spiele für Monaco.
Manuel Akanji
Für 20 Millionen Euro im Sommer 2022 von Dortmund zu Manchester City. Absolvierte 136 Spiele für ManCity, gewann mit den Citizens unter anderem zweimal die Meisterschaft und 2023 die Champions League.
Noah Okafor
Für 19 Millionen Euro im Sommer 2025 von Milan zu Leeds. Absolvierte bisher 33 Spiele für Leeds.
Zeki Amdouni
Für 18,6 Millionen Euro im Sommer 2023 von Basel zu Burnley. Absolvierte bisher 43 Spiele für Burnley.
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