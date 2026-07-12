Wendung im Transfer-Poker um Manzambi

Johan Manzambi wechselt von Freiburg in die Premier League – nur eben nicht wie zunächst angenommen zu Newcastle United.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Auch nach dem WM-Aus der Schweizer Fussball-Nati geht es bei Johan Manzambi (20) drunter und drüber. Der Grund: Sein anstehender Wechsel in die Premier League. Diesbezüglich gibts eine spektakuläre Wendung.

Manzambi habe Aston Villa seine Zusage für einen Wechsel gegeben, schreibt Sky-Reporter Florian Plettenberg. Etwas, was der WM-Shootingstar bei Newcastle nicht tat, obwohl sich die Magpies und der SC Freiburg bereits einig waren.

70 Millionen Euro will sich Aston Villa den dreifachen WM-Torschützen an Ablöse dem Vernehmen nach kosten lassen. Manzambi hat sich mit dem Premier-League-Vierten der vergangenen Saison laut Plettenberg auf einen langfristigen Vertrag geeinigt.

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