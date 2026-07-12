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Doch nicht Newcastle
Wendung im Transfer-Poker um Manzambi

Johan Manzambi wechselt von Freiburg in die Premier League – nur eben nicht wie zunächst angenommen zu Newcastle United.
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
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Johan Manzambi wechselt offenbar zu Aston Villa.
Foto: TOTO MARTI
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Auch nach dem WM-Aus der Schweizer Fussball-Nati geht es bei Johan Manzambi (20) drunter und drüber. Der Grund: Sein anstehender Wechsel in die Premier League. Diesbezüglich gibts eine spektakuläre Wendung.

Manzambi habe Aston Villa seine Zusage für einen Wechsel gegeben, schreibt Sky-Reporter Florian Plettenberg. Etwas, was der WM-Shootingstar bei Newcastle nicht tat, obwohl sich die Magpies und der SC Freiburg bereits einig waren.

70 Millionen Euro will sich Aston Villa den dreifachen WM-Torschützen an Ablöse dem Vernehmen nach kosten lassen. Manzambi hat sich mit dem Premier-League-Vierten der vergangenen Saison laut Plettenberg auf einen langfristigen Vertrag geeinigt.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Newcastle United
Newcastle United
Aston Villa
Aston Villa
Bundesliga
Bundesliga
SC Freiburg
SC Freiburg
Schweiz
Schweiz
WM 2026
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