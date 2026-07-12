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Keine Frage, mit einem Johan Manzambi (20) auf dem Platz wäre gegen diese Argentinier noch mehr möglich gewesen. Doch wie schon im Achtelfinal gegen Kolumbien muss der WM-Überflieger aufgrund seiner Knieprellung auch im Viertelfinal verletzt auf der Bank Platz nehmen. Und von dort muss der Genfer mitansehen, wie sich seine Teamkollegen trotz aufopferungsvollem Kampf in der Verlängerung geschlagen geben müssen. Damit endet das Turnier auch für Manzambi mit einer riesigen Enttäuschung. Aber nicht nur.

Als er eineinhalb Stunden nach Abpfiff durch einen langen Tunnel aus dem Stadion in Richtung Mannschaftsbus schlendert, hat er ein argentinisches Trikot in der Hand. Als er dabei an den wartenden Journalisten vorbeikommt, wollen diese natürlich wissen, wessen Leibchen sich der Noch-Freiburg-Profi ergattern konnte. Nach ein paar Metern dreht sich Manzambi schliesslich um und präsentiert mit einem kleinen Lächeln im Gesicht das Trikot mit der Nummer 10 – jenes von Superstar Lionel Messi!

0:32 Trotz Ausfall: Hier zeigt Manzambi stolz sein Messi-Trikot

Auch Roberto Baggio hatte Glück

Wie er an das wohl begehrteste Shirt der gesamten Fussballwelt gekommen ist, verrät Manzambi nicht. Er scheint aber nicht der einzige zu sein, der nach Spielende ein solches eingeheimst hat. Wie Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen, hat auch Italien-Legende Roberto Baggio vom achtfachen Weltfussballer ein Trikot überreicht bekommen.

Dass er das Arrowhead in Kansas City nicht als einziger mit einem Messi-Shirt verlässt, dürfte Manzambi am Ende aber egal sein. Für den Schweizer WM-Topskorer (drei Tore, zwei Vorlagen) ist es die verdiente Belohnung für ein überragendes Turnier, das für ihn persönlich leider nur vier Spiele angedauert hat.