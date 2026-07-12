Drama um Breel Embolo in Kansas City: Nach einem VAR-Eingriff fliegt der Nati-Stürmer für eine Schwalbe vom Platz. Wie er das Stadion verliess. Wer ihn tröstete. Und was die Kollegen sagen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Breel Embolo fliegt im WM-Viertelfinal gegen Argentinien nach VAR-Entscheid vom Platz

Familie und Mitspieler trösten den Stürmer, der in Tränen ausbricht

Embolo erzielte beim 1:1 gegen Katar ein Tor, Schweiz verlor 1:3 gegen Argentinien

Es ist ein trauriges Bild um 23.30 Uhr Ortszeit vor dem Arrowhead Stadium: Lange vor all seinen Teamkollegen begibt sich Breel Embolo (29) nach seinem Platzverweis auf den langen Weg vom Stadion zum Teambus, an Dutzenden Journalisten vorbei.

Sein Kopf ist gesenkt, die schwarze Cap bedeckt sein Gesicht. Mit den Medienschaffenden will er nicht über seine Gelb-Rote Karte sprechen.

Doch nicht nur das sehr frühzeitige Verlassen des Stadions ist ungewöhnlich. Wenig später läuft seine Familie ebenfalls an den Journalisten vorbei, wo normalerweise nur die Spieler, Trainer und der Staff durchgehen. Partnerin Naomi, Tochter Naliya und Sohn Clay Enzo werden vom Sicherheitsmitarbeiter des SFV zum Teambus und zu Embolo begleitet. Nach einer Weile kommen sie zurück ins Stadion, wo auch die restlichen Familienmitglieder auf ihre Rückreise zum Hotel in Kansas City gewartet haben.

1:30 Xhaka über Embolo-Rot: «Regeln sind Regeln, aber kill nicht das Spiel»

Denis Zakaria tröstet Embolo auf dem Platz

Unterstützung kriegt der Stürmer von seinen Mitspielern und vom Trainer. Das Entsetzen über den Entscheid ist bei ihnen riesig. Doch nicht nur der VAR-Eingriff ist etwas, das man so an diesem Turnier erst einmal gesehen hat. Dass ein Stürmer für eine Schwalbe in der Mitte des Platzes vom Platz fliegt, ist wohl ziemlich einzigartig. Als der Nati-Stürmer den Entscheid auf dem Feld mitbekommt, bricht er in Tränen aus, muss zuerst von Denis Zakaria, dann von diversen Mitspielern getröstet werden. Danach begleitet ihn der verletzte Johan Manzambi in die Garderobe.

Rund eine Stunde später ist klar: Es ist das bittere und harte Ende von Embolos WM. Die begann schon turbulent, als ihm vor dem Abflug des Teams in die USA die Reisegenehmigung verweigert wurde, weil die US-Behörden mehr zu seiner Verurteilung wegen Drohung, die im Frühjahr rechtskräftig wurde, wissen wollten. Erst danach bekam er sein Visum, flog als Letzter ins Trainings-Camp der Nati nach San Diego.

Er kam als Letzter in den USA an, nun flog er als Erster

Dafür traf er als Erster, als er beim WM-Auftakt gegen Katar (1:1) einen Penalty zur Führung versenkte. Und nun, im WM-Viertelfinal gegen Argentinien (1:3), flog er also auch wieder als Erster.

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«Er ist sehr enttäuscht und hatte Tränen in den Augen. Er kann nicht verstehen, warum und weshalb», sagt Captain Granit Xhaka über seinen Teamkollegen und die Gelb-Rote Karte. «Er ist super niedergeschlagen», sagt Gregor Kobel auf dem Gang, wo die Familie kurz zuvor vorbeigelaufen ist. «Klar, dass er traurig ist und ihm das wehtut», so der Nati-Goalie. «Dass er am Boden zerstört ist, ist ja klar. Ihm die Schuld zu geben, wäre absurd. Es tut ihm weh, es tut uns weh», sagt Trainer Murat Yakin zeitgleich an der Medienkonferenz.

Akanji: «Für ihn ist es härter als für andere»

Etwas detaillierter taucht Manuel Akanji in die Gefühlswelt Embolos ein. «Er braucht sicher Zeit, um das zu verdauen. Für ihn ist es noch einmal etwas härter als für andere.» Vor zwei Jahren habe er eine schwierige Situation nach dem verschossenen Penalty gegen England im EM-Viertelfinal durchgemacht.

Jetzt ist es Embolo, der mit einem negativen Moment umgehen muss. «Es ist nicht einfach, mit so einem Moment umzugehen.» Akanji betont aber, dass man nicht vergessen dürfe, wie wichtig Breel für das Team sei: «Wir und die ganze Schweiz sind stolz auf das, was er an diesem Turnier geleistet hat. Jetzt muss er sich aber zuerst einmal erholen und etwas Zeit mit der Familie verbringen.»

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