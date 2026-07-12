Lucas Werder Reporter Fussball

Granit Xhaka, nach diesem bitteren WM-Out ist der Platzverweis gegen Breel Embolo natürlich das grosse Thema. Wie haben Sie die Situation erlebt?

Xhaka: Es ist schwierig, jetzt nach dem Spiel die richtigen Worte zu finden. Es ist sehr bitter für uns. Ich glaube, wir waren so gut im Spiel, ich hatte sogar das Gefühl, es wäre noch mehr drin. Aber so ist leider Fussball. Das ist eine Riesenentscheidung, die das Spiel komplett verändert. Das tut sehr weh.

Dass diese Regelung erst seit dieser WM gilt, macht es noch bitterer, oder?

Die Regeln sind die Regeln. Wir können sie nicht ändern. Aber mit dieser Entscheidung hat er das Spiel gekillt. Das ist meine Meinung. Ich weiss nicht, was der Schiedsrichter sonst machen kann. Aber das sollte er nicht tun.

Konnten Sie schon mit Breel Embolo sprechen?

Er ist ein Junge, der für die Mannschaft auf und neben dem Platz sehr wichtig ist. Natürlich war er sehr enttäuscht und hatte auch Tränen in den Augen. Weil er selber nicht verstehen kann, warum er vom Platz geflogen ist.

Wie war die Stimmung in der Garderobe?

Es war sehr ruhig in der Kabine. Alle waren sehr enttäuscht. Dass nach einem Spiel gegen Argentinien eine solche Stimmung herrscht, sagt viel über die Mentalität dieses Teams aus.

Trotz Unterzahl hat sich die Nati gegen den Weltmeister ein Duell auf Augenhöhe geliefert.

Augenhöhe ist sogar noch untertrieben. Ich finde, wir haben nach so einem Spiel mehr Lob verdient. Aber das kennen wir ja.

Vor allem in der zweiten Halbzeit war die Schweiz klar besser, einverstanden?

Ich denke, wir hatten einen guten Start. Klar haben wir das Tor nach einem Eckball bekommen. Aber danach hat man nur noch die Schweiz gesehen. Sie hatten keine weiteren Chancen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es dann unser Spiel. Wir sind mehr Risiko eingegangen und haben getroffen. Wir haben uns sehr gut auf dem Feld gefühlt. Wir hatten mehr Energie, wir hatten mehr Glaube.

Die Nati war ganz nahe dran, mit dem Halbfinal-Einzug noch einmal ein weiteres Kapitel Schweizer Fussball-Geschichte zu schreiben. Wie fest schmerzt das?

Ich denke, wir können stolz auf uns sein. Auch wenn das vielleicht nicht jeder so sieht, wir haben tollen Fussball gezeigt. Wir haben tollen Charakter und eine tolle Mentalität gezeigt.

Tut es noch mehr weh, weil es für einige Spieler die letzte WM gewesen sein könnte?

Klar haben wir ältere Spieler im Team. Auch ich werde jetzt 34. Aber diese WM hat gezeigt, dass Spieler mit 39 Jahren noch ein solches Turnier spielen können. Wir müssen einfach weiter an uns arbeiten, auch wenn wir wieder bei unseren Klubs sind. Dann werden wir sehen, was passiert. Aber jetzt denke ich noch nicht weiter als an morgen. Lasst uns jetzt zu unseren Familien und danach in die Ferien gehen.