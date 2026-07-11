Sag uns deine Pläne bis zum Anpfiff

In gut 12 Stunden kämpft die Schweizer Nati an der WM gegen Argentinien um das Halbfinal-Ticket. Ein Fussball-Spiel mitten in der Nacht gab es an diesem Turnier für Schweizer Fans schon oft, allerdings nicht von der Nati. Darum unsere Frage: Was machst du bis zum Anstoss?