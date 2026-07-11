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Anpfiff mitten in der Nacht
Wie überbrückst du die Zeit bis 3 Uhr?

Die Schweizer Nati spielt um 3 Uhr gegen Argentinien. Stellst du den Wecker? Machst du bis zum Anpfiff durch? Sag uns deine Pläne.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
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Blick Sportdesk
vor 43 Minuten

Sag uns deine Pläne bis zum Anpfiff

In gut 12 Stunden kämpft die Schweizer Nati an der WM gegen Argentinien um das Halbfinal-Ticket. Ein Fussball-Spiel mitten in der Nacht gab es an diesem Turnier für Schweizer Fans schon oft, allerdings nicht von der Nati. Darum unsere Frage: Was machst du bis zum Anstoss?

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