Blick Sportdesk
vor 43 Minuten
Sag uns deine Pläne bis zum Anpfiff
In gut 12 Stunden kämpft die Schweizer Nati an der WM gegen Argentinien um das Halbfinal-Ticket. Ein Fussball-Spiel mitten in der Nacht gab es an diesem Turnier für Schweizer Fans schon oft, allerdings nicht von der Nati. Darum unsere Frage: Was machst du bis zum Anstoss?
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