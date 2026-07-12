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Die Noten zum Schweizer WM-Aus
Schwalben-Sünder fällt durch – zwei Nati-Lichtblicke

Die Schweizer Nati verliert gegen Argentinien erst in der Verlängerung nach langer Unterzahl. Der Schwalben-Sünder Embolo fällt komplett durch, trotzdem gibt es zwei Lichtblicke im Nati-Kader.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Die Enttäuschung steht den Schweizer ins Gesicht geschrieben.
Foto: TOTO MARTI
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Tobias Wedermann und Toto Marti
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