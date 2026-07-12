Die Noten zum Schweizer WM-Aus Schwalben-Sünder fällt durch – zwei Nati-Lichtblicke

Die Schweizer Nati verliert gegen Argentinien erst in der Verlängerung nach langer Unterzahl. Der Schwalben-Sünder Embolo fällt komplett durch, trotzdem gibt es zwei Lichtblicke im Nati-Kader.