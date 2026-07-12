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Embolo fliegt wegen dieser Schwalbe vom Platz
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Nach VAR-Intervention:Embolo fliegt wegen dieser Schwalbe vom Platz

Skandal oder korrekter Entscheid?
Darum flog Embolo nach VAR-Eingriff vom Platz

Nati-Schock in der zweiten Halbzeit des WM-Viertelfinals gegen Argentinien: Nach einem vermeintlichen Foul an Embolo meldet sich der VAR und stellt stattdessen den Schweizer vom Platz. Ein Skandal? Die Regel besagt etwas anderes.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Nach dem Platzverweis ist Breel Embolo untröstlich.
Foto: keystone-sda.ch
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Andrea CattaniTagesleiter Sport

Eigentlich ist die Nati gerade wieder richtig im Tritt gegen Argentinien. Wenige Augenblicke zuvor erzielte Dan Ndoye das 1:1 gegen den Titelverteidiger im WM-Viertelfinal.

Dann folgt die 69. Spielminute. Leandro Paredes holt Embolo an der Seitenlinie unsanft von den Beinen und sieht dafür zu Recht Gelb. So scheint es zumindest vorerst. Dann aber verdutzte Blicke wohin man schaut im Stadion von Kansas City. Denn es meldet sich der VAR.

Tatsächlich entlarven die TV-Bilder die Szene als Schwalbe von Breel Embolo. Zwar ist eine Berührung des argentinischen Verteidigers zu sehen. Der Nati-Stürmer hebt aber schon deutlich vorher ab und sucht selber den Kontakt mit dem Gegenspieler am Bein.

Experten sind sich einig

Auf SRF ist Kommentator Sascha Ruefer ausser sich, spricht von einem «Skandal». Doch das Regelwerk ist in diesem Fall deutlich: Der Video-Schiri greift darum in diesem Moment ein, weil ursprünglich Paredes für den Zweikampf verwarnt worden war. Der VAR muss sich aber melden, wenn ein falscher Spieler für eine Aktion eine Karte gesehen hat – wie in diesem Fall.

Bitter wird der Eingriff aus Schweizer Sicht aber vor allem darum, weil Embolo bereits in der ersten Halbzeit verwarnt worden war und darum mit einer zweiten Gelben Karte vom Platz fliegt.

Und auch auf SRF tönt es kurz darauf anders: Da erklärt Schiri-Experte Sascha Amhof, warum der VAR-Eingriff in Ordnung geht. Und es doch kein Skandal ist. Gleich sieht es auch der ehemalige deutsche Schiedsrichter Lutz Wagner bei der ARD. In der Sportschau-Übertragung erklärt er, dass in diesem Fall tatsächlich der Tatbestand der Verwechslung greife. «Es soll nicht der falsche Spieler Gelb bekommen. In der Konsequenz war es dann auch korrekt, die Schwalbe entsprechend zu ahnden und Embolo vom Platz zu stellen.»

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1:2
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2:1
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Argentinien
Argentinien
WM 2026
WM 2026
Schweiz
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