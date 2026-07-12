Die Reise der Schweizer Nati an der WM ist zu Ende. Nach dem heroischen Kampf gegen Argentinien ist die Enttäuschung bei den Spielern riesig. Und einer holt zur grossen Schiri-Schelte aus.

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Der WM-Traum ist ausgeträumt. Die Reise der Schweizer endet im Viertelfinal gegen Titelverteidiger Argentinien. Das Team von Nationalcoach Murat Yakin (51) hat heroisch gekämpft und neue Höhen erreicht.

Bei Spielern und Staff mischt sich unmittelbar nach Spielschluss in Kansas City die grenzenlose Enttäuschung mit Stolz auf das Erreichte, wie die Interviews gegenüber SRF zeigen:

Murat Yakin

«Wenn man den Spielverlauf gesehen hat, waren wir besser als der Gegner. Ich bin stolz auf das Team und den Staff, wie wir gekämpft haben – auch zu zehnt. Wir hatten das Momentum auf unserer Seite und wollten offensiv wechseln unmittelbar vor dem Platzverweis. Ich weiss nicht, wer diese Regel erfunden hat, aber wir können es nicht ändern. Wenn du dafür Embolo Gelb gibst, musst du sie mehrere Male schon vorher geben bei einigen Treffern gegen Breel. Am Ende aber wurden wir bestraft. Dass wir durch eine Regel so geschwächt werden, ist für mich unverständlich. So, wie wir gekämpft haben, zeigt, wie diese Mannschaft voller Energie und Spielfreude ist. Für mich sind meine Spieler alles Helden.»

Manuel Akanji

«Als das Spiel zu Ende war, dachte ich einfach nur, dass ich sehr stolz bin auf dieses Team. Argentinien hatte eigentlich keine Chance aus dem Spiel heraus. Ich weiss leider, dass das Tor von Julian Alvarez (Anm. d. Red.: spielte mit Akanji bei Manchester City) kein Zufall ist. Ich bin eigentlich keiner, der über den Schiedsrichter schimpft. Aber heute wurde jede Kleinigkeit für sie gepfiffen. Ich habe noch nie eine Partie gespielt, in der es so einseitig war wie heute. Keine Schwalbe von ihnen wurde geahndet. Es gab keine Gelbe Karte gegen sie in den ersten 90 Minuten. Für die Szene von Breel gibt es dann die Gelbe Karte. Aber auch in Unterzahl haben wir gemacht, was wir konnten. Aber klar, Breel ist so ein wichtiger Teil dieser Mannschaft, wir stehen hinter ihm.»

Gregor Kobel

«Ich bin stolz, wie wir es bis hierhin geschafft haben und auch heute wieder alles gegeben haben. Wir waren im Flow und haben Herz gezeigt. Darum tut es megaweh, so auszuscheiden.» Zum VAR-Eingriff und dem damit verbundenen Platzverweis gegen Breel Embolo sagt der Nati-Goalie: «Ich habe es zu wenig gesehen. Aber so, wie wir gekämpft haben, fühlt es sich unfair an, nicht wenigstens nochmals eine Chance im Penaltyschiessen zu bekommen.»

Fabian Rieder

«Unmittelbar nach dem Spiel braucht jeder zuerst mal einen Moment für sich alleine. Wir haben bis zum Schluss gekämpft – jeder für jeden. Am Ende hatten sie einen Sonntagsschuss, der alles entscheidet. Es ist schade, denn wir hatten es im Griff. Die Rote Karte ist sehr ärgerlich, aber ändern können wir es jetzt auch nicht mehr. Aber sie hatten auch danach nicht unendlich viele Chancen. Wir waren auf dem Platz füreinander da.»

Remo Freuler

«Es ist Enttäuschung und Frust. Wir haben uns vorgenommen, mit Herzblut zu spielen. Bis zur Roten Karte hatten wir das Spiel im Griff. Wie der VAR in so einer Situation und in so einem Spiel eingreifen kann, muss man mir zuerst noch erklären. So zu verlieren nach so einer Schiedsrichterleistung tut wirklich weh. Wir haben Geschichte geschrieben, heute wollten wir aber noch mehr.» Angesprochen auf die weitere Nati-Karriere sagt der 34-Jährige ins SRF-Mikrofon vielsagend: «Wir haben noch viel vor.»

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